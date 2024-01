Nem hívják sehova szerepelni: jobb híján taxisnak állt a ValóVilág sztárja

Taxisofőrként dolgozik, de szeretne visszakerülni a médiába a ValóVilág ötödik szériájában feltűnt Cristofel - írja a Blikk.

A 2011-ben mindössze 18 éves korában feltűnt kubai származású fiatalember a figyelem középpontjába került, amikor részt vett az egyik népszerű reality show-ban. Bár az első Párbajon távozott a játékból, az események után továbbra is a nyilvánosság előtt maradt. Egy kubai ritmus nevű dal kiadásával és részvételével a Celeb vagyok, ments ki innen! című műsorban próbálta fennmaradni a szórakoztatóiparban.

Az életében azonban nem csupán a pozitív események kaptak helyet. Párkapcsolatai során került a bulvárlapok címoldalára, gyakran botrányokkal és konfliktusokkal. Voltak olyan esetek, amikor az egykori partnerei feljelentették őt, és ezek a balhék tovább növelték a nevéhez fűződő hírnevet. Most egy 8 éves párkapcsolatot hagyott maga mögött, és önállóan szeretne helytállni az életben taxi sofőrként.

Most, harmincévesen élem azt meg először, hogy olyan munkám van, amit valóban szívesen csinálok és minden napra élményként tekintek. Amúgy is szeretek vezetni, és elég közvetlen srác vagyok ahhoz, hogy hamar megtaláljam a közös hangot az utasokkal. Sokan felismernek, ami meglepő ennyi év után, de nem bánom, sőt nagyon is jólesik

- magyarázta a lapnak. Majd hozzátette, hogy elhatározta, hogy maga mögött hagyja a múltban történteket, és próbálja rendezni az életét. Megkomolyodott, és igyekszik a nyilvánosság előtt más, pozitív oldalát megmutatni. Ez a fordulat lehetőséget teremtett számára arra, hogy új irányt vegyen az életében, és talán a korábbi botrányokat is sikerül elfeledtetnie a közönséggel.