Új melóba vágott Dopeman: a hitelezés mellett ebből élne meg a rapper

A jelek szerint ingatlanosnak állt Dopeman. A rapper korábban hitelekkel foglalkozott, most pedig a jelek szerint ingatlanmágnás pozícióra tör.

A magyar rapper, Dopeman, régóta híres arról, hogy különböző polgári munkákat is űz. Lehet nála hitelt felvenni, a Facebookon egészséges termékeket reklámoz, most pedig a jelek szerint már az álom otthonunkat is megvehetjük tőle. Dopeman, polgári nevén Pityinger László ugyanis most TikTok-on kezdett el ingatlanokat árulni.

A Dopeingatlantól most ugyanis megvehetünk a videó szerint egy 51 négyzetméteres panellakást, a III. kerület szívében, mindössze 43 millió forintért. Az álomotthon pedig megéri: a teljesen felújított lakáshoz ugyanis klíma és redőnyök is vannak, új nyílászárók, valamint – ahogyan azt a zenész külön kiemeli – a konyhabútor is hozzátartozik!