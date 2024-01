Hajdú Péter műsorában fosztották ki Gáspár Lacit bankkártyás csalók: 500 ezret bukott élő adásban

Az énekes most biztosan alaposan megjegyezte, mit nem szabad tenni ilyen helyzetben.

Durva visszaélés áldozata lett Gáspár Laci énekes, a Megasztár egykori feldedezettje, azóta számos műsor zsűritagja. Laci éppen Szilveszterkor, Hajdú Péter műsorában vette észre, hogy több részletben nagyjából félmillió forintot vett le valaki a kártyájáról, többek között Párizsban is vásároltak vele.

Az énekes éppen élő adásban mulatott Hajdú Péterrel, Járai Mátéval és Lakatos Márkkal, amikor a telefonjára érkező üzenetekből észrevette, hogy valami nincs egészen rendben. Mint mondta, a kártyájához senki másnak nincs hozzáférése, valaki azonban meglovasíthatta az adatait, így több százezer forint tűnt el. Az énekes persze azonnal letiltatta a kártyáját, így legalább azt elkerülte, hogy még több pénzét lopják el. A videón az eset nagyjából 1 óra 37 percnél indul:

Mint korábban a Pénzcentrum is megírta, a bankkártyás csalások a legelterjedtebbek közé tartoznak. Mint korábban egy kutatásból kiderült, a magyarok alig huszada érzi magát felkészültnek a bankkártyás, internetes csalások ellen, ez pedig nagy támadási felületet ad a hackereknek is. Egyre könnyebb és olcsóbb kiberbűnözővé válni, és az AI terjedése csak tovább ront a helyzeten.

Megvan az üzleti terv a hackereknél, megtalálták azt is, hol kell támadni, és mivel rengetegen tették át szinte mindenüket papírról az internetre, sokkal könnyebb dolguk is van. A most az online térben "intézkedő magyarok közül több, mint egymillió teljesen védtelen ezek ellen. Az az alaptétel, hogy embereket támadnak a bűnözők, a pénzükre mennek, de természetesen nem csak a pénzre mennek. Jelen pillanatban a rendőrség nevében folyik egy megtévesztő kampány, ahol 5 ezer forintot követelnek rajtunk "büntetés befizetése" címszóval - vagyis már a bűnüldöző szerveket sem kímélik

- mondta egy októberi sajtótájékoztatón Mondovics Péter, a Mastercard marketing-és kiberbiztonsági menedzsere.

Az OTP Bank és a Visa közös kampányában pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a vásárlók néhány fontos szabály betartásával maguk is sokat tehetnek azért, hogy ne váljanak a csalók áldozataivá. Az MNB adatai szerint az elektronikus fizetés terjedésével azonban a visszaélések száma is drasztikusan növekszik. Ezen bűncselekmények nagy részét az átutalásos csalások teszik ki, ugyanakkor növekszik a bankkártyákkal kapcsolatos csalási kísérletek száma, ezért a kártyabirtokosoknak is tudatosabbnak kell lenniük pénzük biztonsága érdekében.

Az OTP Bank és a Visa az elektronikus fizetések biztonságos lebonyolítása érdekében pontokba szedte a kártyabirtokosok legfontosabb teendőit: