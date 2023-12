Megszűnik két tévécsatorna Magyarországon: holnaptól már ne keresd már őket

Idén év végével két csatornától is búcsúznia kell a nézőknek, ugyanis a Discovery Science és a DTX csatornák elérhetőségét is megszünteti a Magyarországot is magába foglaló régióban a Warner Bros. Discovery (WBD) - írja a media1.hu

A Warner Bros. Discovery több piacról is kivonul, ide tartoznak Közép- és Kelet-Európa országai, Délkelet-Európa egyes államai, a Közel-Kelet és Törökszország, illetve a balti államok is.

„A Discovery Science és a DTX 2024 januárjától nem lesz elérhető Közép-Európában, a Közel-Keleten és Törökországban. 2024 januárjától a Warner Bros. Discovery portfóliójába tartozó két lineáris csatorna, a Discovery Science és a DTX sugárzása megszűnik Közép-Európában, a Közel-Keleten és Törökországban. A Discovery Science és DTX kedvelt műsorai mint a Kindig Customs, az Autókereskedők (Wheeler Dealers), a Hogyan készült? (How It’s Made és a How Do They Do It) továbbra is elérhetőek lesznek a Warner Bros. Discovery más kiemelt csatornáin” – nyilatkozta a Media1.hu-nak Pinczés-Pressing Ádám, a Wbd magyarországi képviseletének pr-menedzsere korábban.