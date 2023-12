Egyre durvul az árvíz Budapesten: már a Parlamentet mossa a Duna

Friss videók kerültek ki az árvízről, már a Parlament lábánál áll a víz. A közlekedésre is hatással van a nagy áradás.

Ahogy arról már többször beszámoltunk a Duna vízállása egyre emelkedik és vélhetően csütörtök reggelre éri el a tetőpontját. A TIkTokon már számos videó elérhető, amelyen látni, hogy már a város forgalmas útjai mind víz alatt állnak.

A következő két videón is jól látszik, hogy már a Parlament lábánál tart folyó áradása, pedig még a becsült tetőzésig holnap reggelig kell várni.

Természetesen az árvíznek a közlekedésre is nagy kihatása van, ahogy ezt a reggel folyamán megírtuk. A 2-es villamos Budapesten a Széchenyi István tér és a Boráros tér közötti szakaszon a Duna magas vízállása miatt szünetel, így helyette más magoldást ajánl a BKK.

