Itt a TV2 válasza Majka lelépésére: ők lesznek a csatorna új húzónevei

Máris bejelentette a TV2, hogy mivel igyekszik minimalizálni a Majka elvesztésével keletkező károkat.

Topmodell-reality, Szerencsekerék, amerikai játékshow is lesz 2024-ben a TV2 műsorkínálatában - ezt maga a csatorna jelentette be pénteken. Mint kiderült, az eddig is a tévé egyik húzónevének számító Ördög Nóra fogja vezetni azt a realityt, amely az Egyesült Államokban már jó ideje nagy sikerrel fut: a jelentkező nők topmodellek szeretnének lenni, de egy szigorú zsűri mondja meg, hogy végül kiből lehet az.

Emellett érkezik A jelszó című műsor is, amelynek különlegessége, hogy csak pár kifejezést adunk meg játékostársunknak, és ebből kell kitalálnia a szót. Folytatódik a Szerencsekerék és a Zsákbamacska is, ám ez utóbbi már Pápai Joci és Majoros Péter, Majka nélkül - a rapper-műsorvezető ma adta hírül, hogy 16 év után visszaigazol a legnagyobb konkurens RTL-hez.