Majka 16 év után visszatér az RTL-hez: Még az is lehet, hogy innen megyek nyugdíjba!

Visszatér az RTL-re Majka. A rapper-műsorvezetőt a nézők már 2024 második felében új szerepben láthatják - jelentette be a csatorna.

Majoros Péter, Majka az RTL-hez igazol, a rapper-műsorvezető 16 év után tér vissza a csatornához. Majkát a nézők már 2024 második felében új szerepben láthatják az RTL képernyőjén - közölte a csatorna.

16 év után új kalandokat keresek a kereskedelmi televíziózásban, és visszatérek az RTL-hez, ahol egy régi-új csapat vár. Alkotó emberként mindig új impulzusokra van szükségem, és most az RTL-nél látok garanciát arra, hogy olyan műsorokban szerepeljek, ahol a néző is jól szórakozik, és én is jól érzem magam. 21 évvel ezelőtt innen indultam el a Való Világból a való világba, és ha jól számolom az életkorom, még az is lehet, hogy innen megyek nyugdíjba

- közölte Majka. 2002-ben az RTL képernyőjén tűnt fel először a Való Világban, ahol a valóságshow második helyezettje lett, majd ezt követően a Való Világ műsorvezetőjeként, illetve színészként és rapperként folytatta a karrierjét. Majka a reality után 2004-ben az RTL portfóliójába tartozó Cool TV műsorvezetője volt, de többször szerepelt például a Heti Hetesben is. Később televíziós karrierjét más csatornáknál folytatta, és az ország egyik legsikeresebb zenei előadója és alkotója lett.

Címlapkép: Nyikos Péter, MTI/MTVA