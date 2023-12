Ezekkel készül januárban a Disney+ : régóta várt tartalmakkal robban be 2024

A Disney+ a Disney, a Pixar, a Marvel, a Star Wars, a National Geographic és még sok más tévésorozatokat és filmeket gyártó vállalatnak ad otthont csak úgy, mint a saját gyártású Disney+ tartalmaknak.

Az új év beköszöntével nincs is jobb alkalom arra, hogy felfedezd a Disney+ újdongásait, a 2024 januártól elérhető tartalmakat. Legyen szó vadonatúj exkluzív vagy szeretett klasszikus filmről vagy sorozatról, mindenki talál valamit, amivel kikapcsolódhat. Dickens ikonikus karaktere visszatér a Disney+ új eredeti sorozatában, „Az agyafúrt vagányban” (The Artful Dodger), Thomas Brodie-Sangster főszereplésével. A sorozat az 1850-es évek Ausztráliájában játszódik, és David Thewlis alakítja a hírhedt Fagint.

Ha érdekel a divat világa, akkor ne hagyd ki a „Cristóbal Balenciaga” (Cristóbal Balenciaga) című életrajzi sorozatot, amely a neves spanyol tervező életéről szól. Ebben a hónapban a Marvel Studios várva várt „Echo” (Echo) című sorozata, valamint „Az ékszertolvaj” (The Jewel Thief) és a „Demons and Saviours” (Demons and Saviours) című lebilincselő igaz krimikről szóló dokumentumfilmek is a kínálatban szerepelnek.

NADA

December végére is tartogat meglepetést a Disney+, ugyanis Robert de Niro főszereplésével egy olyan kifinomult ételkritikus és művészetkedvelőről szóló a sorozatot mutatnak be, akinek névjegykártyáján a kereszt- és vezetékneve alatt a „semmi" szó szerepel, így gúnyolva ki a szakmákat és szerepeket. A férfi évtizedek óta egy olyan nővel él, aki mindent elintéz neki, egyfajta személyi asszisztens, házvezetőnő és szakács. Amikor a hölgy meghal, rájön, hogy egyáltalán nem ért semmihez. Úgy dönt, hogy felvesz egy nagyon tapasztalatlan és naiv fiatal lányt, aki egy latin-amerikai ország távoli részéről származik és akit a nulláról kell megtanítania az élet számtalan kérdésére (kapcsolatai, személyes ízlése, kulturális különbségek, étkezési szokások stb.). A kultúrák és a generációk összecsapása szokatlan, intenzív, konfrontatív és gyengéd helyzeteket alakítanak ki, amelyek mindkettőjük számára tanulságosak lesznek.

ECHO

Marvel Studio bemutatja az „Echo” (Echo) sorozatot, amelyben Maya Lopez kerül reflektorfénybe, akit Wilson Fisk bűnözői birodalma üldöz. Amikor hazatér, szembe kell néznie saját családjával és örökségével.

AZ ALKOTÓ

Gareth Edwards rendező nagyszabású sci-fi akció-thrillerje a jövőben játszódik és az emberek és a mesterséges intelligencia erői közötti háborúban zajlik. Joshuát (John David Washington), az eltűnt feleségét (Gemma Chan) gyászoló megkeseredett volt elit osztagost megbízzák, hogy kerítse kézre és ölje meg az Alkotót, a fejlett MI rejtőzködő fejlesztőjét.

EGY IGAZI BOGÁR ÉLETE

Lépj be egy láthatatlan mikroverzumba, amelynek karizmatikus miniatűr hősei észbontó szupererőiket használják a túlélésre. Szeld át a dzsungelt a karcsúméhekkel! Bungee jumpingolj egy pókkal a város szívében! Küzdj meg a falusi tó szörnyetegeivel! A legmodernebb filmkészítési technikák és a legújabb tudományos felfedezések garantálják a meglepő látványt és az elképesztő drámákat.

THE ARTFUL DODGER

Az 1850-es évek Ausztráliájában, a nyüzsgő Port Victory kolóniában játszódik Jack Dawkins A ravasz cselszövő, akinek gyors, zsebtolvaj ujjai sebészi kezekké váltak. Dodger múltja Fagin érkezésével visszatér kísérteni, és visszacsábítja őt a bűnözés világába. Nagyobb veszélyt jelent - Dodger szívére nézve - Lady Belle, a kormányzó lánya, aki eltökélte, hogy a kolónia első női sebésze lesz. A rablásoktól az élet-halál műtétekig, a bűnözők világának kíméletlen valóságáig, amely keveredik a középosztály és a nemesek világával. Történet újrakezdésről, árulásról és szerelemről - némi izgalommal vegyítve.

CRISTÓBAL BALENCIAGA

Cristóbal Balenciaga Párizsban debütál tervezőként, de a Spanyolországban divatot teremtő alkotásai egyszerűen nem működnek a kifinomult divat világában, ahol a Chanel, a Dior és a Givenchy határozza meg a trendeket. Balenciaga, akit az élet minden területén az irányítás megszállottsága vezérel, meghatározza stílusát, és végül a legnagyobbá válik.