Ki képes ilyenre? A pónilovat is ellopták az adácsi betlehemből

Elloptak egy pónilovat az adácsi betlehemből. Az állatot pár faluval odébb találták meg egy udvarban, azóta visszavitték Adácsra.

Elloptak egy pónilovat az adácsi betlehemből hétfőn este, Soha Márton polgármester is beszámolt a történtekről. A polgármester kedden késő este arról beszélt a Telexnek, hogy felhívására többen is megkeresték, néhány embernek ötlete is volt merre lehet az állat, és a lopásról videófelvétel is készült.

A pónit a szomszédos Vámosgyörkön is látták: a polgármester szerint itt már többen pontosan is tudták, hogy kinél lehet az állat. A nyomok és a lakók észrevételei Jászárokszállásig vezettek, itt egy udvarban elő is került a póniló. Az állatot lefoglalták, szerda reggel a újra az adácsi betlehemben lesz. A portál kereste a rendőrséget, indult-e eljárás az ügyben, de egyelőre nem reagáltak. Íme egy kép a jólfésült állatról, aki azóta meg is lett: