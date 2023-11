Újabb taggal bővülhet a magyar milliárdosok klubja: váratlan helyről érkezhet az új befutó

Az Ötöslottó történetének tizenkettedik legnagyobb nyertese születhet meg szombaton, amennyiben valaki egyszemélyben tippeli meg helyesen az öt nyerőszámot. A játékon a várható főnyeremény összege 2,925 milliárd forint.

16 hete nem született telitalálatos az Ötöslottón, ahol már közel 3 milliárdért játszhatnak a szerencsevadászok. A halmozódás négy hónapja alatt több olyan szám is volt, amely már kétszer is a nyerőszámok között szerepelhetett – ilyen a többi közt a 3, 4, 5, az 55, 56 vagy éppen a 61 –, de háromszor már csak két szám, a 14-es és a 17-es került kihúzásra, míg négyszer csak a 47-es szám szerepelt a nyerőszámok között. Több olyan szám is akadt, amely viszont a halmozódás alatt egyszer sem került be a nyerő ötösbe, ilyenek a 2, 6, 11, 12, 13 vagy éppen a 21-es és a 23-as szám.

A halmozódás négy hónapja alatt már 385 szerencsés örülhetett négytalálatosának, ők a milliomosok klubjához csatlakozhattak, köztük 31-en pedig négymillió forintot is meghaladó nyereményre válthatták négytalálatosukat. A parlament november 21-én fogadta el a 2024. január 1-től érvénybe lépő adóváltoztatásokról szóló javaslatcsomagot, melynek értelmében az újévtől a lottónyeremények személyi jövedelemadó mentességet élveznek. A nyeremények után született adókötelezettséget eddig a Szerencsejáték Zrt. fizette meg, a jövőben azonban az elfogadott törvényjavaslatnak köszönhetően jelentősen növekedni fognak a nyeremények minden nyereményosztályban. Fontos, hogy a várható nyeremények emelkedése változatlan alapjátékár mellett minden számsorsjáték esetében életbe lép.

A Pénzcentrum nagy Boldogságtesztje 2023

Egy olyan eseménydús, bonyolult és főleg nehéz év végén, mint az idei volt, érdemes megállni egy pillanatra és elgondolkozni, hogyan is telt, hogyan is érezzük magunkat a bőrünkben. 2023-ban csúcsokat döngetett az infláció: a fizetések hónapról hónapra kevesebbet érnek, miközben a szolgáltatások és a termékek ára az egekben. Ezen kívül továbbra is háború dúl a szomszédos országban, ahogy a Közel-Keleten is eszkalálódott a konfliktus. A pandémia ugyan hivatalosan is véget ért, ám a következményeit még sokáig fogjuk nyögni, az éghajlatváltozást pedig már a saját bőrünkön tapasztalhatjuk: elég csak kinézni az ablakon. Törökországot és Szíriát pusztító földrengések tarolták le, amiben több, mint 57 ezer ember vesztette életét. Ilyen körülmények között nehéz pozitívnak maradni.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon