Nyugdíjból tér vissza a képernyőre a legendás kalandor: öreg ember, nem vén ember?

A Lucasfilm ikonikus franchise-ának utolsó része, Harrison Ford és Phoebe Waller-Bridge főszereplésével december 15-től elérhető a Disney+-on. Ezzel egyidőben bemutatkozik az Időtlen hősök: Indiana Jones és Harrison Ford című dokumentumfilm is, mely a legendás kalapos-ostoros régész karakterének történetét mutatja be és amelynek előzetese már elérhető.

Az elismert dokumentumfilm-készítő, Laurent Bouzereau rendezte „Időtlen hősök” a fiatal és karizmatikus Harrison Ford legendás karrierét követi végig a kezdeti tévés epizódszerepektől az ikonikus Indiana Jones karakter megformálásáig. A filmtörtélem azon korszakába enged betekintést, amikor a Steven Spielberg és George Lucas által összeállított elképesztően kreatív csapat közösen kezdett el dolgozni a filmipar következő nagy durranásán. Eddig soha nem látott felvételek és interjúk láthatók Forddal, Spielberggel, Lucasszal, Kathleen Kennedy-vel, Frank Marshallal, James Mangolddal és még sokakkal.

Laurent Bouzereau díjnyertes filmrendező és bestsellerszerző. Nevéhez fűződik a Mama kicsi fia című HBO-dokumentumfilm, amely Dustin Lance Black bestseller memoárja alapján készült, valamint a Natalie Wood: Mi marad hátra (Sundance 2020), továbbá a Five Came Back című, Steven Spielberg által készített, Netflix/Amblin Television sorozat, Meryl Streep Emmy®-díjas narrációjával, mely a kritikusok elismerését is elnyerte.

Az Indiana Jones és a sors tárcsája június 29-én debütált a hazai mozikban és világszerte több mint 380 millió dolláros bevételt termelt.

Egy igazán látványos, fergeteges kalandfilm Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Olivier Richters, Ethann Isidore és Mads Mikkelsen főszereplésével.

A filmet James Mangold rendezte, a forgatókönyvet Jez Butterworth, John-Henry Butterworth, David Koepp és James Mangold írta George Lucas és Philip Kaufman karakterei alapján. A produceri teendőket Kathleen Kennedy, Frank Marshall és Simon Emanuel látta el, míg az executive producerek Steven Spielberg és George Lucas voltak. A film zenéjét, akárcsak az eredeti, 1981-es Az elveszett frigyláda fosztogatói óta minden Indy-kalandnál, John Williams komponálta.