Ez lett Budapest tortája 2023-ban: meglepő, milyen íz lett végül a nyertes, ekkortól lehet megkóstolni

Húsz izgalmas cukrászati műremek versenyzett a Budapest hivatalos születésnapi tortája címért, melyet a Belvárosi Auguszt Cukrászda Natalis fantázianevű alkotása, Müller Csilla kreációja nyert el. Öt döntős torta közül választotta ki a szakmai zsűri a Budapest 150 Tortát, ami november 17-től kapható a cukrászdákban.

A Fővárosi Önkormányzat képviseletében a Budapest Brand Zrt. és a Magyar Cukrász Ipartestület nyitott pályázatot hirdetett Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 150. évfordulójára, amelynek célja egy olyan ünnepi torta megalkotása volt, ami alapanyagaiban a múltat, megjelenésében viszont a mai kort és a jelen trendeket képviseli. A pályázatra nevezhettek cukrászdák, vendéglátó tevékenységet folytató vállalkozások, illetve vendéglátóipari szakképző iskolák is.

A szakmai zsűri tagjai – Balogh Nóra, Andrész Zoltán és Pataki Ádám cukrászmesterek, valamint Faix Csaba, a Budapest Brand vezérigazgatója – öt torta közül választották ki a nyertes süteményt. Budapest ünnepi tortája, a Belvárosi Auguszt Cukrászda alkotása, a Natalis lett, melyet az alkotói stílszerűen Születésnek neveztek el. A nyertes pályamunkát, Budapest hivatalos születésnapi tortáját először november 17-én lehet megkóstolni a hazai cukrászdákban.

Amikor Budapest születésnapi tortáját kerestük, egy olyan összetett ízélményt szerettünk volna megmutatni és kínálni, amiben összpontosul múlt, jelen és megjelennek benne a korabeli izgalmas alapanyagok, így is szólt a pályázati kiírásunk. Hiszen a magyar főváros 150 éve egyesült, ez alatt az idő alatt nagyon sok fajta behatás és élmény gazdagította és érlelte az ízlésvilágunkat. Ezért tartom különösen fontosnak, hogy továbbvigyük a gasztronómiai hagyományainkat, de már új és friss látásmóddal kombinálva. Budapest tortája ezt a különleges kettősséget foglalja magában, bízom benne, hogy öröm lesz belekóstolni mindenkinek

– mondta el Faix Csaba, a Budapest Brand nZrt. vezérigazgatója.

Ismerje meg Budapest tortáját!

A Natalis elkészítésénél arra törekedtek, hogy a pályázati kiírásban szereplő alapanyagok közül megtalálják azt a hármat, amely a legjellemzőbb volt a korszakra, és amelyekkel a legszebb ízharmóniát lehet elérni. Így esett a választás a mogyoróra, a kávéra és a csokoládéra.

Célunk egy olyan sütemény elkészítse volt, mely a Budapest alapításának korára jellemző magyar cukrász hagyományok előtt kíván tisztelegni. Tortánk megjelenésében idézi a korszak nagy klasszikusait (Dobos torta, Eszterházy torta), ugyanakkor azoktól eltérő ízvilággal rendelkezik. Arra törekedtünk, hogy a kiírásban szereplő alapanyagok közül megtaláljuk azt a hármat, amely szerintünk a legjellemzőbb volt a korszakra, és amelyekkel a legszebb ízharmóniát tudjuk elérni. Így esett a választásunk a mogyoróra, a kávéra és a csokoládéra. A hangsúly a mogyorón van, míg a kávé és a csokoládé a maguk kesernyés, aromás ízeivel kitűnően gazdagítják a mogyoró ízét. A csavart az áfonya adja, melynek savassága könnyebbé és vibrálóvá varázsolja az összhatást

– mutatta be Müller Csilla, a torta megálmodója a nyertes süteményt.

Az Auguszt cukrászdák is a közelmúltban ünnepelték az alapítás 150. évfordulóját, ezért a készítőknek külön megtiszteltetés és öröm volt, hogy ők nyerték meg a pályázatot.

A Magyar Cukrász Ipartestület örömmel tett eleget a Budapest Brand felkérésének, hiszen cukrászati szempontból az 1800-as évek vége kimondottan izgalmas időszak volt. A pályázati kiírásban is a korra jellemző cukrászati alapanyagokat gyűjtötték össze, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum munkatársainak segítségével. Az Ipartestület most is arra biztatja tagjait, hogy minél többen készítsék el a győztes tortát az ünnepi alkalomra.

Címlapi kép: Budapest Brand