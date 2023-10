Bejelentette Curtis és párja: erre költik a több milliós tévés nyereményt

Nem csak magukra költik a csaknem négy millió forintot, hanem egy általuk kiválasztott alapítványnak is adnak belőle.

Tegnap véget ért a Nyerő Páros című, az RTL-en futó játékreality 2023-as éveada, amit az újpesti rapper, Curtis és kosárlabdázó párja, Barnai Judit győzelmével zárult. Az évek óta nagy harmóniában együtt élő páros 3 millió 965 ezer forintot vihet haza.

A pénzt azonban nem teljes mértékben költik csak magukra, annak ellenére sem, hogy nemrég költöztek be új otthonukba, és még azon is van alakítani való. A rapper a Storynak árulta el, hogy konkrét terveik vannak a pénzzel, és ez már az előtt is eldöntött volt, hogy egyáltalán beköltöztek a villába.

Azt már a villába költözés előtt megbeszéltük, hogy ha esetleg a döntőig jutunk és mi leszünk a Nyerő Páros, akkor a nyereményünk egy részét jótékony célra fordítjuk. Annyi biztos, hogy olyan alapítványt vagy szervezetet szeretnénk támogatni, akik beteg gyermekekkel foglalkoznak

- nyilatkozta Curtis. A rappernek egyébként elég kevés ideje volt pihenni, hiszen már újabb kihívás vár rá az RTL-en: ő is résztvevője lesz az RTL húsz év után feltámasztott Sztárbox című műsorának, ahol a negyeddöntőben Szegedi Fecsóval csap majd össze november 19-én. Erről itt irtunk korábban: