Óriási változás élesedik a Tippmixnél Magyarországon: tízezreket érint, mostantól így lehet fogadni

Sok népszerű sportfogadási funkció került be a Tippmixproba, a megújulásokról most bővebben is beszéltek a megújulás utáni napon.

Tegnap este óta teljesen új rendszer alatt működik a Szerencsejáték Zrt. online sportfogadási oldala, a Tippmixpro - ez hangzott el az állami szerencsejáték-cég mai sajtótájékoztatóján. Az új oldalon közel tízszer annyi fogadási eseményt találnak a fogadni vágyók, mint az átalakulás előtt.

Mager Andrea elnök-vezérigazgató az eseményen elmondta, hogy ez egy komoly mérföldkő a vállalat életében.

10 éve indítottuk el az online sportfogadási platformot, és most a megújult honlapon sokkal bővebb kínálattal tudjuk várni a fogadókat. A magyar szabályozásokhoz kellett alakítani a rendszert, jelentős projektmunka van amögött, hogy tegnap este elindulhatott a megújult oldal. Versenyhátrányban voltunk más sportfogadási cégekkel és platformokkal szemben, de az új rendszerrel ezt a versenyhátrányt ledolgoztuk. A trendeket persze még nem mi diktáljuk, de felléptünk a vezető cégek közé

- fogalmazott a vezérigazgató.

A megújulásban természetesen az is benne van, hogy modernizálták és sokkal hatékonyabbá tették az ügyfélélményt. Megjelent a cash out, vagyis az azonnali kifizetés funkciója, illetve a máshol népszerű fogadáskészítés is elérhető a Tippmixpronál. Ennek az a lényege, hogy akár egyetlen mérkőzés különböző eseményeire is fogadhatunk kötésben - ez eddig csak más fogadóirodáknál volt elérhető.

Horváth Zoltán, az Odds Központ vezetője arról tájékoztatott, hogy a megújulás a regisztrációs folyamatot és a belépést is könnyebbé tette. A magyar törvények szerint fogadást csak az bonyolíthat, aki ezen az authorizációs folyamatot már a regisztrációkor elvégzi, ez azonban mindeddig macerás volt a Tippmixprora regisztrálóknak.

Régi adósságot törleszt az SZRT azzal is, hogy mind Androidos, mind pedig iOs-es okostelefonokra is készült alkalmazás. Ennek engedélyezése jelenleg is folyamatban van, ám az applikáció azért addig is letölthető.



A cég készül úgynevezett Szuper Odds-okkal is, amik bőven a piaci átlag feletti szorzókat biztosítja. Ezen kívül extra szolgáltatás az Odds-piramis: ez azt jelenti, hogy minél nagyobb kötésszámban játssza meg a meccseket, annál nagyobb lesz a bónusz.

A fogadók közül talán kevesen tudják, de például a magyar bajnokság meccseire csak magyar szolgáltatónál lehet tétet rakni. Abban az esetben, ha más oldalon találunk ilyen fogadási eseményeket, az azt jelenti, hogy nem jogtiszta az oldal, vagyis nem felel meg a magyar szabályozásnak. Állandó probléma ez, de az Szrt-nél úgy gondolják, hogy a megújulás kapcsán a magyar játékosok is jobban szeretnek majd magyar eseményekre magyar szolgáltatónál fogadni.