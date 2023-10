Az ember tragédia? (x)

Ötnapos közös gondolkodás pénzről, filozófiáról, gazdaságról, álmokról, bizalomról és mesterséges intelligenciáról

Filozófia, gasztronómia, zene, ökológia, gazdasági és társadalmi kérdések: csak néhány tématerület, amiről beszélni lehet a 200 éve született Madách Imre Az ember tragédiája klasszikus műve kapcsán. A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program ötnapos összművészeti fesztiválja, a Madách 200 Gondolat Fesztivál most az író művének legmélyebb rétegeibe ereszkedik és közös gondolkodásra hív mindenkit, akit érdekel a teremtéstörténet, a világ és a történelem alakulása az évezredek során, a jelen kihívásai és a jövő által kínált lehetőségek. Az ember tragédiája című mű ugyanis ezúttal nem irodalomtörténeti szempontból kerül górcső alá; a fesztivál programja a benne szereplő eszmék és problémafelvetések oldaláról tárja fel tartalmát.

Hogyan alakultak a világ vallásai a történelem során? Milyen tudományokat és áltudományokat ismerünk? Mik a legújabb matematikai felfedezések és milyen veszélyekkel fenyegethetnek az elöregedő társadalmak? Hogyan lehet segítségünkre a mesterséges intelligencia a mindennapokban vagy éppen ellenkezőleg: milyen negatív hatásai lehetnek az AI világnak? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk az október 25. és 29. között megrendezésre kerülő Madách 200 Gondolat Fesztiválon, ahol minden a tudományok, a történelem, a politika, a filozófia és a világ kulturális kérdéseiről szól majd. Izgalmas beszélgetések, bemutatók, koncertek és tech érdekességek is várnak mindenkit, aki ellátogat erre a különleges, ötnapos utazásra.

A fesztivál minden napja más és más témákat helyez majd a középpontba. Az első napon (október 25-én) közelebbről is megvizsgálhatjuk az emberi teremtéstörténetet, az emberiség fejlődését és arról is szó esik majd, hogy vajon mi a célja az embernek a világban és hova vezet majd minket a jövő. A második napon (október 26.) az egyiptomi, az athéni és a római kultúra kapcsán az egyeduralom és a demokrácia, az Én és a Közösség témáiról beszélgetnek szakértők és az európai vallástörténetről is szó lesz. A harmadik napon (október 27.) a reneszánsz és a felvilágosodás eszméi, a korszak tudományai, a demokrácia és napjaink égető kérdései kerülnek a porondra. A kiégés, a munka és magánélet egyensúlya és álmaink jelentősége is felbukkan majd a témák között. A negyedik napon (október 28.) már minden a gazdaság és a technológiai forradalom körül forog majd és a fogyasztói társadalom minden pozitívuma és negatívuma is megvitatásra kerül. A záró napon (október 29.) a jövőnk lehetőségei elevenednek meg a szemünk előtt.

Pénz és bizalom kéz a kézben jár?

Az öt nap alatt szó lesz többek között a bizalom fontosságáról az élet minden területén. Október 29-én este 6 órától Somlai-Fischer Ádám építész, médiaművész, a Prezi társalapítója, Lubinszki Mária, pszichológus, András Ferenc filozófus, Pogátsa Zoltán közgazdász és Udvardy György veszprémi érsek beszélgetnek majd arról, hogy mit jelent a bizalom a vallásban, a munkában, az emberi kapcsolatokban, a politikában és általában mai kultúránkban.

És ha már bizalom: vajon milyen a kapcsolata a pénznek és a bizalomnak és hogyan mozgatja mindennapjainkat fizetőeszközünk? Többek között erre is fény derül majd A pénz éli világát? című beszélgetés során október 28-án délután 5 órától, ahol Jelasity Radovánnal, az Erste Bank vezérigazgatójával, Luspay Miklóssal, az Magyar Nemzeti Bank igazgatójával és Balásy Zsolttal, a HOLD Alapkezelő portfóliókezelőjével beszélget Karafiáth Orsolya író, költő, újságíró. Október 28-án délután 3 órakor Neulinger Anikó és Pogátsa Zoltán közgaszdászoktól pedig azt is megtudhatjuk, van-e a kapitalizmusnak lehetséges jövője.

Szép új jövő?

Hova tartunk? Ez a kérdés lassan nap mint nap foglalkoztat minket, hiszen látjuk és érezzük is a klímaváltozás, a társadalmi átalakulások és a kapcsolatok dinamikájának változásából, hogy a jövőnket mi alakítjuk és ez nagy felelősség. A fesztiválon olyan kérdések kerülnek majd az asztalra, mint például a fenntartható fejlődés, amit Szathmáry Eörs evolúcióbiológus, Hideg Éva jövőkutató és Gelencsér András vegyészmérnök tár majd fel október 28-án délután 3 órakor egy beszélgetés keretében. Ugyanezen a napon Somlai-Fischer Ádám építész, a Prezi alapítója, Tari Annamária pszichológus, Szauder Dávid AI-művész és Can Togay filmrendező, forgatókönyvíró, költő beszélget majd a mesterséges intelligencia jelenéről és jövőjéről délután 5 órától.

A beszélgetéseken túl

A programoknak helyet biztosító veszprémi helyszínek – az ActiCity, a FOTON, az Expresszó, a TEREM, a Papírkutya, a Hangvilla és a Fricska Étteremlakás – a fesztivál öt napján mind multikulturális színterekké válnak. Az ókori egyiptomi, római, görög, a cseh, a francia, a brit, sőt még az inuit kultúrába is bepillantást nyerhetünk és nem csupán gondolatébresztő beszélgetések során. A francia punk-rock koncerttől, az inuit és molekuláris gasztronómiai különlegességek kóstolóján, valamint a kortárs színházon át az arab dalok hallgatásáig, a program nem csak a gondolkodásunkra hat, hanem garantáltan minden érzékünket is megérinti majd.

A fesztivál programjáról bővebben: https://veszprembalaton2023.hu/oldal/gondolatfesztival

