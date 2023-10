Budapesten koncertezik a legendás brit zenekar: évek óta várnak a rajongók, garantált a teltház

Anglia egyik legnépszerűbb fiúcsapata, a Take That Magyarországra érkezik 2024. július 3-án a Budapest Park színpadára. De már csak hárman. A jegyértékesítés október 19-én indul, 20 ezer - 24 ezer forintba fog kerülni.

Több mint harminc év után Anglia egyik legnépszerűbb fiúcsapata, a Take That Magyarországra érkezik. Gary Barlow, Howard Donald és Mark Owen 2024. július 3-án veszi be a Budapest Park színpadát, és nem csak az elmúlt három évtized olyan ikonikus slágereit hozzák magukkal, mint a Back For Good, a Shine vagy Rule The World, de novemberben megjelenő vadonatúj, This Life című lemezük dalait is bemutatják élőben a hazai közönségnek.

A jegyértékesítés 2023. október 19. 10:00-kor indul. A limitált elővételes jegy ára 19 999 forint lesz, ebből 3 ezer darab érhető majd el, a normál árú 23 999 forintba fog kerülni.

