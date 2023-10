Brutális hidegfronttal érkeznek meg a fagyok: ezek a megyék nem ússzák meg az ítéletidőt

Viharos széllel és átmeneti, de erős lehűléssel érkezik a hétvége. Hétfő hajnalban akár még fagyokra is számíthatunk északkeleten.

Változatosan alakul a következő napokban Európa időjárása: a hétvégén látványos hőmérsékletbeli különbségek alakulnak ki a kontinens északkeleti és délnyugati része között – számolt be az Időkép. Az előrejelzések szerint Nyugat-Európát a következő napokban dél felől egy meleg, afrikai eredetű légtömegek árasztják el. Ezzel pedig újabb melegrekordok dőlhetnek meg.

Azonban ezzel párhuzamosan Észak- és Északkelet-Európában egy hidegfront fog felerősödni, ami a hétvégén fog átvonulni Európa középső és keleti részei fölött, mögötte sarkvidéki eredetű légtömegek érkeznek. Ez pedig Magyarországot is érinti.

Hazánk ugyanis a hidegebb oldalhoz fog tartozni, ami vasárnap napközben fog utolérni minket egy enyhe, 15 fok körüli hajnal után. A front előtt délelőtt még akár 27-28 fokos melegek is lehetnek az ország egyes területein, de északkeleten már csak 17-20 fok várható. A front azonban viharos széllel fog megérkezni napközben, bár csapadék nem várható, csak a hőmérséklet fog drasztikusan csökkenni. Olyannyira, hogy hétfő hajnalban a nyugati, délnyugati tájakat leszámítva sokfelé akár 5 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet: északkeleten az első fagyok is beköszönthetnek.