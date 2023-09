Hihetetlen premierekkel támad a Disney+: októberben érkezik a Loki 2. évada

Októberben nemcsak az évszaknak megfelelően horrorokkal érkezik a Disney+, hanem október 6-tól végre megnézhetjük a Loki 2. évadát is.

Ahogy az éjszakák hosszabbodnak és a nappalok egyre hidegebbé válnak, mi is lehetne jobb a meghitt őszi hangulathoz, mint a legújabb Disney+ tartalmak? Ha a dokumentumfilmek híve vagy, akkor azt ajánljuk, hogy ébreszd fel magadban a detektív énedet, és merülj el a várva várt 3 részes Coleen Rooney: Az igazi Wagatha-sztori (Coleen Rooney: The Real Wagatha Story) című sorozatban. A zene szerelmesei – a díjnyertes Allen Hughes rendezésében – az FX Dear Mama (FX’s Dear Mama) című sorozatával fedezhetik fel a hip-hop legenda Tupac Shakur történetét, míg a Marvel-rajongóknak is bőven akad látnivaló: a csínytevés isteneként Tom Hiddlestonnal a főszerepben érkezik a Loki (Loki) 2. évada is októberben.

Mivel a kísérteties szezon is a nyakunkon van, a Disney+ rengeteg halloweeni csemegét kínál az R. L. Stine hátborzongató Libabőr (Goosebumps) című műve által inspirált új sorozattól kezdve a vidámpark ihlette Kísértetkastély (Haunted Mansion) című filmig, valamint az olyan rémisztő kedvencekig, mint a Hókusz Pókusz (Hocus Pocus) és a Karácsonyi lidércnyomás (The Nightmare Before Christmas) – utóbbi két film ráadásul idén ünnepli 30. évfordulóját! Egyszóval rengeteg olyan filmet találsz, amibe belekóstolhatsz idén októberben.

Loki 2. évad (október 6., minden héten új epizód)

Az első évad meglepő lezárása után október 6-án folytatódik a Marvel Studios egyik közönségkedvenc sorozata a Disney+-on. Loki, a csínytevés istene visszatér, és rögtön a Téridő Variancia Alapítvány – egy időn és téren kívül létező, az idővonalat figyelő bürokratikus szervezet – megmentéséért folytatott harc kellős közepén találja magát. Mobius, B-15-ös vadász, valamint számos új és visszatérő karakter oldalán egyre veszélyesebb kalandokba keveredik a folyamatosan táguló multiverzumban. Újra találkoznak Sylvie-vel, Renslayer bíróval, Percikével és a Megmaradóval.

Libabőr (október 13.)

Az R.L. Stine bestseller-sorozata ihlette Libabőr öt középiskolás diákot követ Port Lawrence kisvárosában, akik egy Harold Biddle nevű tinédzser fiú három évtizeddel korábbi tragikus halálának sötét titkait tárják fel. Miután Halloween-partit rendeznek a régi Biddle-házban, a tizenévesek egy új, kísértetjárta valóságban találják magukat, ahol össze kell fogniuk, hogy megmentsék a várost – mindeközben új dolgokat tanulnak egymásról és szüleikről.

Kísértetkastély (október 4.)

A Kísértetkastélyt a klasszikus vidámparki attrakció ihlette. Egy egyedülálló anya, Gabbie (Rosario Dawson) történetét meséli el, aki ráébred arra, hogy otthonát, ahol fiával él, bosszantó szellemek kísértik. A családi nyugalom helyreállításának reményében Gabbie úgynevezett spirituális szakértőkből toboroz egy vegyes csapatot, hogy segítsenek megszabadítani otthonát a természetfeletti házfoglalóktól. Az akció, kaland és

komédia szüntelen keverékében olyan sztárok szerepelnek, mint LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Daniel Levy, Jamie Lee Curtis és Jared Leto, a forgatókönyvíró Katie Dippold, a rendező pedig Justin Simien. A film producerei Dan Lin és Jonathan Eirich, míg executive producerei Nick Reynolds és Tom Peitzman.

FX Dear Mama (október 4., minden rész elérhető)

Allen Hughes díjnyertes rendezőtől érkezik az Dear Mama, az FX ötrészes, rendkívül személyes sorozata, amely a hagyományos dokumentumfilmes történetmesélés hagyományaival szembemenve mutatja be anya és fia, Afeni és Tupac Shakur tanulságos történetét, feltárva az Egyesült Államok lehetőségeit és ellentmondásait a forradalmi lelkesedéstől a hiphop-kultúra leghivalkodóbb évtizedéig.

Coleen Rooney: Az igazi Waghatha-sztori

Ez volt az a közösségi médiabotrány, amely lázba hozta a népet, és egy magas bírósági tárgyalást eredményezett. A brit híresség, Coleen Rooney saját magáról és családjáról szóló privát Instagram-sztoriját a tudta nélkül kiszivárogtatják egy újságnak, de Coleen rendkívüli módon igyekszik megtalálni a tettest.