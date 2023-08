Infarktust kapott a magyar mulatóslegenda: friss híreket közölt MC Hawer, így van most a nagybeteg zenész

Két héttel ezelőtt kapott kétoldali szívinfarktust Benyó Miklós, azaz Tekknő Miki. Életmentő műtétje után lábadozik, fellépni azonban még jó ideig nem járhat. Zenésztársa, MC Hawer beszélt az állapotáról, és arról, hogy habár egyedül is koncertezik tovább, sok esetben lemondják a fellépéseket.

Két héttel ezelőtt kapott kétoldali szívinfarktust Benyó Miklós, azaz Tekknő Miki, akin életmentő műtétet kellett végrehajtani, kritikus állapotban volt. Állapotáról most zenésztársa, Koczka Géza, azaz MC Hawer beszélt a Borsnak: mint elmondta, barátja már jobban van, megkezdte négy hetes rehabilitációját Balatonfüreden. Ha minden rendben megy, nemsokára a színpadra is visszatérhet.

Miki egyre jobban van, hétvégékre haza is engedik őt. Már kutyát is sétáltatott, de még egyelőre hamar kimerül. Ha minden jól megy, akkor szeptember végén már együtt mehetünk a fellépésekre

- magyarázta MC Hawer, aki így most egyedül tolja le a leszervezett haknikat. A jelenlegi helyzet komoly fejtörést okoz a fellépések miatt, ugyanis sok esetben visszamondják a szervezők a felkéréseket, annak ellenére, hogy elmondása szerint mindenhol pozitív fogadtatásban részesül.

Minden fellépést most 200 százalékon kell teljesítenem, hiszen egyedül vagyok. Így is nagyon jó hangulatúak a koncertek, a közönség fantasztikus és nagyon sok szeretetet küldenek Mikinek. Azzal, hogy a szervezők nem mondják le a koncertjeinket, Mikinek is segítenek, hiszen mindkettőnknek a fő anyagi forrásai a fellépések. Nem vagyunk áruk, akiket csak felraknak a színpadra, hogy produkáljátok magatokat

– emelte ki Koczka Géza.