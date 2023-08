Anyagi helyzetéről vallott az Ötöslottó háziasszonya: Semmim sem maradt, egy szál bugyiban maradtam egy kisgyerekkel

Nulláról kellett újrakezdenie férje halála után az egykori magyar topmodellnek. Tóth Adrien elmesélte, hogy adósságot örökölt, így pénz és segítség nélkül maradt magára kisgyerekével.

Férje halála után derült ki, hogy minden pénzüket elvesztette, és több per is folyt ellene - mesélte a Blikknek Tóth Adrien, aki a nyolcvanas-kilencvenes évek egyik legfelkapottabb manökenje volt, rengeteg reklámfilmben, tévéműsorban, magazinban szerepelt, sokan a lottósorsolás háziasszonyaként is emlékezhetnek rá.

Elmesélte, miután összeházasodtak, a férje nem támogatta a modellkarrierjét, így polgári életet kezdett élni, majd pedig megszületett a lánya. Viszont három évvel később a férje elhunyt rákban, és minden az ő nyakába szakadt.

Konkrétan semmim sem maradt, szinte egy szál bugyiban maradtam egy kisgyerekkel, segítség nélkül. Modellkedni már nem térhettem vissza, ugyanis a szakma időközben megváltozott, és már nem tudtam volna ott folytatni, ahol abbahagytam. Végül a közszférában helyezkedtem el, mellette pedig beiratkoztam egyetemre

- mesélte az egykori modell, aki immár a negyedik diplomája megszerzésére készül. De attól sem zárkózik el, hogy újra a divatszakmában dolgozzon.