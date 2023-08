Komoly pénztől esik el válása után Tóth Gabi: testvére zsebét is érzékenyen érintheti az ügy

Nemcsak Tóth Gabi és Krausz Gábor kapcsolatának lett vége, hanem a jelek szerint a Pauli Zoltánnal való közös vacsoraesteknek is annyi.

Tóth Gabi és Krausz Gábor szakítása volt az elmúlt hetek talán legnagyobb híre, azonban a jelek szerint nem csak az ő útjaik válnak majd külön. Ahogy a Blikk is felhívta rá a figyelmet, egy ideje már a volt pár Gabi nővérével, Verával és annak férjével Pauli Zoltánnal tartottak sokáig közös vacsoraesteket Palkonyán, amitől – ha nem is örökre – de egy jó időre biztosan el kell köszönniük.

A SisterAct & the Boys néven, két évvel ezelőtt elindított exkluzív vacsoraesteken a két séf öt fogásos menüt szolgált fel, miközben a lányok zenéltek. A legutolsó ilyen rendezvény idén július 28-19-én került megrendezésre, ami valószínűleg az utolsó volt: bár szeptember 23-án még lesz egy este, azonban ez már csak élményvacsora néven fut.

Így a családi biznisz végét is jelenti a jelek szerint a szakítás, annak ellenére is, hogy az információk szerint Vera és Zoli is jóban maradt Krausz Gáborral, de nem valószínű, hogy együtt fognak valaha még dolgozni.