Még nem nyugodhat meg az Ötöslottó legújabb nyertese: simán bukhatja 1,7 milliárdját

Sem a Joker 190 miliós főnyereményét megütő játékos, sem az Ötöslottó új milliárdosa nem dőlhet hátra: még mindig simán elbukhatják nyereményeiket. A szabályok szerint 90 napon belül kell jelentkezni a Szerencsejáték Zrt.-nél, ha ezt elmulasztják, akkor úgy járnak, mint az a magyar játékos, aki az Eurojackpoton nyert 106 millióját bukta el júniusban.

Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla: egy magyar szerencsés imába foglalhatja Freddie, azaz Fehérvári Gábor Alfréd nevét, aki a szombati lottósorsoláson kihúzta a "4; 17; 55; 67; 89" számsorozatot, ezzel pedig több mint 1,7 milliárd forinthoz segítette az Ötöslottó legújabb milliárdosát. Egyébként a Joker 190 milliós főnyereményét is elvitték szombat este, ezt is egyvalaki nyerte meg.

Ugyanakkor még egyik szerencsés sem nyugodhat meg, hiszen a szabályok szerint nem elég csupán a megfelelő számokat beikszelni! A lottónyertes tehát addig nem dőlhet hátra, amíg nincs még a zsebében a nyeremény. A nyertesnek ugyanis a sorsolás napjától számított 90 napon belül kell jelentkeznie a Szerencsejáték Zrt.-nél. A rendkívül nagy összegű, 300 millió feletti nyeremények esetére külön telefonszámot tart fenn a lottótársaság - ez az úgynevezett nagynyertes-vonal. A telefonszám a www.szerencsejatek.hu oldalon és minden értékesítőhelyen megtalálható.

Amennyiben a szerencsés játékos telefonon jelentkezik, a társaság elsődleges feladata az, hogy a szelvényen lévő információk alapján meggyőződjön arról, hogy valóban a nyertessel beszél. Ezután kezdődik meg a kifizetési eljárás lefolytatása, aminek keretében kerülhet sor a személyes találkozásra. Ekkor kerül leadásra az eredeti szelvény és annak érvényességének megvizsgálása. Amennyiben a beazonosítás sikeres, a személyes adatok egyeztetését követően megkezdődhet a nyeremény kifizetési eljárása.

És ezzel nem viccelnek, a szabály az szabály, ha valaki nem jelentkezik időben, akkor oda a pénze! Júniusban így járt az a magyar nyertes is, aki 106 milliót nyert az Eurojackpoton 5+1 találatával.

A játékos azonban megadott 90 napos határidőn belül viszont nem jelentkezett nyereményéért, ezért az átszámítva bruttó 106 millió forintos összeg bekerül az úgynevezett fel nem vett nyeremények elkülönített nyereményalapjába. A Szerencsejáték Zrt.-nek 180 nap áll rendelkezésére, hogy felhasználja az így képződött összeget felhasználja, „amelynek keretében például különsorsolások szervezésével, vagy nyerőosztály nyereményalapjának kiegészítésével juttathatja vissza a játékosokhoz”. Eddig összesen hétszer fordult elő, hogy százmillió forintot meghaladó jackpotért nem jelentkeztek a nyertesek.

