Világhírű sci-fi sorozattal indítja a júliust a Disney+: erről mindenképpen tudnod kell!

Az Egyiptomból, Kenyából, Nigériából, Dél-Afrikából, Ugandából és Zimbabwéből származó alkotók történeteivel a „Kizazi Moto: A Tűz Nemzedéke” egy felejthetetlen utazást ígér a nézők számára Afrika jövőjébe, és olyan látványt nyújt a kontinensről, amilyet még soha nem láttak. A legjelentősebb afrikai rendezők 10 részes sci-fi sorozata július 5-én érkezik a Disney+-ra.

Miközben a Disney Európa, Közel-Kelet és Afrika (EMEA) bejelentette az Annecy Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon legújabb animációs filmjeit, közzétette a Kizazi Moto: A Tűz Nemzedéke (Kizazi Moto: Generation Fire) című animációs antológia előzetesét is, amelynek premierje július 5-én lesz, kizárólag a Disney+-on.

Az akciódús animációs antológia Afrika gazdag és változatos történelméből és kultúrájából merítve 10 sci-fi és fantasy történetet mutat be a fejlett technológia, az idegenek, a szellemek és a szörnyek merész és bátor új világairól: Stardust (Ahmed Teilab, Egyiptom), Mkhuzi: A Lélekversenyző (Mkhuzi: The Spirit Racer, Simangaliso „Panda” Sibaya és Malcolm Wopé, Dél-Afrika), Hatima (Terence Maluleke és Isaac Mogajane, Dél-Afrika), Enkai (Ng’endo Mukii, Kenya), Moremi (Shofela Coker, Nigéria), Szörf Sangoma (Surf Sangoma, Nthato Mokgata és Catherine Green, Dél-Afrika), Mukudzei (Pious Nyenyewa és Tafadzwa Hove, Zimbabwe), Első totemi problémák (First Totem Problems, Tshepo Moche, Dél-Afrika), Pásztorfiú (Herderboy, Raymond Malinga, Uganda), valamint Szívet adsz nekem (You Give Me Heart, Lesego Vorster, Dél-Afrika).

A Kizazi Moto: A Tűz Nemzedéke producere Peter Ramsey (az Oscar®-díjas Pókember – Irány a Pókverzum [Spider-Man: Into The Spider-Verse] társrendezője), valamint Tendayi Nyeke és Anthony Silverston az antológia vezető stúdiójától, a Triggerfish-től.

Kizazi Moto: A Tűz Nemzedéke 2023. július 5-én debütál világszerte, kizárólag a Disney+-on.