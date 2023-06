Leállt a Facebook: nem működött az Instagram és a Messenger sem

Magyar idő szerint este 8 után nemcsak Magyarországon, hanem globálisan elérhetetlenné vált a Facebook és a hozzá tartozó szolgáltatások, valamint a Messenger és az Instagram is.

Baj volt a Meta szolgáltatásaival. A felhasználók globálisan, így Magyarországon is péntek délután óta érzékelhették, hogy a Facebook és a Messenger akadozik, előbbinek az asztali verziója nem akar betölteni, utóbbin fényképeket és videókat nehéz főleg küldeni másoknak.

A problémát magyar idő szerint este 8 után tömegesen jelezték a Downdetectoron itthon és külföldön is. A bejelentések száma azóta folyamatosan növekszik. Az Instagram és a WhatsApp működésével is problémák adódtak ezzel egy időben. A Meta a probléma forrásáról nem adott tájékoztatást, a Downdetector szerint pedig a Messengerrel kapcsolatban a felhasználók még szombat este is jeleztek problémákat.