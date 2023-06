Nagyszabású csalási ügybe keveredett az ismert magyar sportoló: tízmilliókat lophatott el áldozataitól

Rendőrségi nyomozás folyik annak a korábbi magyar olimpikonnak az ügyében, aki több embert is átvert, és összesen 30-35 millió forintot csalt ki tőlük. Az egyik áldozattól rákos betegsége ürügyén kért pénzt, ő pedig utalt is neki 2,8 millió forintot.

Már a rendőrség is nyomoz annak a korábbi magyar olimpikonnak az ügyében, aki rákos betegséget hazudva csalt ki pénzt több embertől is- írja a Blikk. Mint kiderült, a korábbi sportoló több embert is átvert az utóbbi években, a becslések szerint 30-35 milliót csalhatott ki áldozataiból.

Mint az egyik áldozat, Kovács Tamás elmeséle, 2017-ben ismerkedett meg az egykori sportolónővel, miután pedig a románcuk véget ért, a nő azt mondta, agytumora van, és pénzt kért kölcsön a műtétre, illetve kezelésekre. Ő összesen 2,8 millió forintot utalt át, mint elmondta, írtak kölcsönszerződést, a fedezet pedig a sportoló külföldön élő édesapjának a háza volt.

Állítólag közben az édesapa elhunyt, a nő pedig azt ígérte, a hagyatéki tárgyalás után az örökségéhez is hozzájut. A sértett azonban azóta is hiába vár, már nem hisz a volt sportolónak, úgy tudja, valójában nincs is komoly baja. A lap elérte a korábbi sportolót is, aki viszont nem akart nyilatkozni.