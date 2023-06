Mutatjuk a hihetetlen szelvényt: ezzel a tippel kaszált 11 milliót a legújabb Tippmixkirály

Chilei kupa, uruguayi másodosztály, francia harmadik liga - ilyen focimeccsekre is fogadott az a magyar játékos, aki 2023-ban eddig a legtöbb pénzt nyerte egy szelvényen a Tippmixen. A Szerencsejáték Zrt. most megküldte a Pénzcentrumnak a teljes, 11 millió forintot érő tippsort: látható, hogy nem holmi amatőrrel, hanem profi sportfogadóval lehet dolgounk. Mint a cégtől megtudtuk, 2023-ban már nem egy esetben fordult elő olyan, hogy valaki párszáz forintos téttel játszva nyert millió feletti összeget a sportfogadáson.

Jelentősen fokozódott az online fogadások száma a Tippmixprón, 2023-ban az egy évvel korábbihoz képest 25 százalékot is meghaladó bővülést tapasztalt a Szerencsejáték Zrt. A lottótársaság a Pénzcentrum megkeresésére közölte, hogy több mint 20 millió fogadási egységre kattintottak a játékosok, akik 70 milliárd forintot is meghaladó nyereményt realizálhattak.

Az online sportfogadás mellett a földi hálózatban játszható Tippmix is jelentős, 14 százalékot meghaladó bővülést ért el, a fogadási egységek száma meghaladta a 40 milliót is, a kifizetett nyeremények összege pedig 17 százalékkal nőtt 2022 azonos időszakához viszonyítva. A játékosoknak idén eddig 100 milliárd forintot is meghaladó nyereményt fizettek ki összességében - sorolta a Szerencsejáték Zrt.

Valaki nagyon belenyúlt a tutiba ezekkel

Azt is megkérdeztük vállalattól, hogy melyek voltak a legnagyobb nyereményszorzójú események, amelyekre fogadás érkezett, és be is jöttek. Mint kiderült 2023-ban eddig a legnagyobb győztes szorzója egy Giro d'Italia szakaszra leadott fogadásnak volt: valaki 200-szoros pénzért tette meg, hogy a 19. szakaszon D. Gee - Magnus Cort Nielsen - S. Buitrago lesz az első három sorrendje.

A második legvadabb nyertes tipp 150-szeres pénzt fizetett: valaki arra fogadott a Tippmixen, hogy a 2023-as Darts UK Openen Andrew Gilding lesz a végső győztes. Ez így is lett, a március 5-i döntőben a torna előtt abszolút esélytelennek tartott brit játékos legyőzte a sportág nagyágyúját, Michael van Gerwent, és a merész magyar sportfogadónak is nagy pénzt hozott.

105-szörös pénzt nyert valaki azzal a tippel, hogy az április 21-i Arsenal - Southampton meccsen 4,5-nél több gól lesz, viszont a vége döntetlennel zárul. A meccs végül 3-3 lett.

Ugyanekkora szorzó volt a márciusi Union Berlin - Saint-Gilloise EL-nyolcaddöntőn arra, hogy 4,5-nél több gól lesz, és a meccs döntetlennel zárul. Így is lett, 3-3 lett a vége, a bevállalós Tippmixelő pedig örülhetett a 105-szörös pénzének.

Szintén 105-szörös pénzt fizetett a 4,5 gól plusz, vége döntetlen kimenetel a Valladolid - Mallorca spanyol bajnokin. Ez is 3-3 lett.

Ezekre fogadott az idei rekordnyertes

Azt is megkérdeztük a Szerencsejáték Zrt.-től, hogy melyek voltak idén a legnagyobb Tippmix-nyeremények, és mire fogadott a szerencsés. MInt kiderült, az "offline", hagyományos Tippmixen a legnagyobb 2023-as nyeremény közel 11 millió forint volt, egy 15/17-es kombinációs szelvénnyel az alábbi mérkőzésekre fogadott a szerencsés nyertes:

A megfogadott meccsekből látható, hogy vélhetően nem egy szerencsés amatőrrel van dolgunk, hanem egy vérprofi fogadóval, aki rendszeresen bújja a statisztikákat, tudatosan keresi a legjobb nyereményszorzókat. Legalábbis hétköznapi magyar tippmixelő nem feltétenül fogadna például az uruguayi másodosztály mérkőzéseire, vagy a chilei kupára találkozóira. Mindenesetre akármi is legyen az igazság azért ahhoz piszok nagy mázli kell, hogy a 17 meccsből legalább 15 bejöjjön.

Az online Tippmixpró legnagyobb nyertese mintegy 5,5 millió forintot vihetett haza az alábbi, 3/4-es kombinációs fogadásával:

Ő azért már valamivel földhözragadtabb szelvényt állított össze. Hálás lehet Fucsovics Mártonnak, aki nyert egy szettet Sinner ellen az Australian Openen, ezen angol és olasz bajnokikat fogadott meg, illetve a Real Madridot a spanyol kupában. És milyen jól tette!

Párszáz forintból jöttek a milliók

Arra is kíváncsiak voltunk, kik voltak 2023-ban azok a mázlisták, vagy vérprofi sportfogadók, akik minimális befektetéssel kaszáltak viszonylag jelentős összegeket. Mint megtudtuk, ezer forint alatti téttel a Tippmixprón 9-es kötéssel az alábbi mérkőzésekkel váltotta 1 997 638 forintra tippjeit az egyik játékos:

Ezek közül a legnagyobb meglepetés talán az volt, hogy a Kecskemét győzni tudott a Fradi otthonában, de az Osasuna-Real Madrid meccs kimenetele sem volt annyira egyértelmű.

A Tippmixen ezer forint alatti téttel 2-es kötésben 800 forint híján 2 millió forintot vihetett haza egy szerencsés az alábbi kombinációval:

Ő aztán végképp nem vitte túlzásba a dolgot: a két Konferencia Liga elődöntőre tippelte meg azt, hogy a második félidő végére teljesen megfordul az állás. Ráadásul a West Ham nem is jött be, viszont a Basel meg tudta fordítani a saját meccsét.

Óriási pénzeket kapartak le a magyarok

Nem csak a sportfogadóknak záporoztak a milliók, mint korábban megtudtuk a lottótársaságtól, ebben az évben már több mint 1 milliárd forintot utaltak ki 50 millió forint feletti kaparós-nagynyereményekre. 2022 azonos időszakához viszonyítva a hagyományos kaparósok tekintetében több mint 4 százalékos növekedést tapasztalnak, míg az e-sorsjegyek tekintetében pedig 18,2 százalékot meghaladó bővülést látnak.

A nagynyeremények közül egy százmilliós és 8 darab 75 millió forintos főnyereményt is kifizettek már a szerencséseknek. Az e-sorsjegyekkel 2023-ban két játékos kapart 10 millió forintos nyereményt, négyen pedig ötmillió forintos nyereménynek örülhettek a kijelző előtt.

Giganyereség az állami lottótársaságnál

Nem csak a sportfogadás van felfutóban a Szerencsejáték Zrt.-nál: a 2022-es üzleti évről szóló beszámoltó szerint a vállalat tavaly 821 milliárd forint szerencsejátékokból származó árbevételt és 25,9 milliárd forint adózott eredményt ért el, az EBITDA mutatója pedig 37,2 milliárd forintra növekedett. Az egy évvel korábbihoz képest az árbevétel 17,2 százalékkal, a nyereményekkel csökkentett tiszta játékbevétel 12,4 százalékkal emelkedett. A nyeremények nettó értéke közel ötödével emelkedett az előző évhez képest, 2022-ben 581,8 milliárd forint volt.

Mint beszámoltunk róla, az árbevétel mintegy háromnegyedét a földi értékesítést végző csatornák együttes forgalma tette ki, ez a bázisévhez viszonyítva 12,6 százalékos növekedés. Az interaktív értékesítési (ide tartozik pl. az online sportfogadás és a netes kaparósok) árbevételek a 2021-es évhez viszonyítva jelentős mértékben, 33,4 százalékkal emelkedtek. A számsorsjátékok a korábbi, 2021-es csökkenést megfordítva tavaly mintegy 3,9 százalékos emelkedéssel zártak.

A Zrt. 2022-ben összesen 148,1 milliárd forinttal járult hozzá a közösségi kiadások finanszírozásához különböző adók, járulékok, díjak, osztalék formájában, ami 2021-hez képest 13 százalékos bővülés.

