Milliós kiadásokról vallott Nagy Dániel: ezt kevesen tudják az influencer létről

Milliós bevételeink vannak egy hónapban, azonban a cég miatt milliós költségeink is vannak párhuzamosan – mondta a Pénzcentrumnak Nagy Dániel, aki feleségével, Nagy-Kovács Ramónával több mint 900 ezres követőtábort tudhat magáénak a felületeiken. A pár 6-7 évvel ezelőtt vágott bele a videózásba, akkor még azért, hogy személyi edzőként klienseket szerezzenek. Ez mára már egy saját cégé nőtte ki magát, és ez lett a teljes állásuk is.

Pénzcentrum: Mit gondolsz, mi az influenszer? Számodra mit jelent ez a szó?

Nagy Dániel: Hát a szó szoros értelmében az influenszer azt jelenti, hogy véleményvezér. Mi ehhez próbáljuk is magunkat tartani, sokakkal ellentétben. Bár sajnos egy nagyon pejoratív szó lett belőle az évek alatt, de úgy gondolom, hogy nekünk van egy véleményünk a sportolásról, az egészséges életmódról és mi ezt igyekszünk közvetíteni a külvilág felé. Ilyen az, hogy az embereknek sokkal többet kéne mozogniuk, egészségesebben kéne élniük. Persze ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek nádszál karcsúnak kell lennie és sanyargatnia kéne magát, de számunkra ennek az üzenetnek a közvetítése a legfontosabb, így nekünk ezt jelenti influenszernek lenni.

Hogyan jött nektek ez az egész youtuberkedés? Ki adta nektek az első lökést ezen az úton?

Alapvetően az öcsém gamer, tőle jött az ötlet. Folyamatosan gyártotta a tartalmakat YouTube-ra, de ő ugye leginkább csak játszott. Ez adta nekem alapvetően az ötletet. Piackutatásba kezdtem: megnéztem, hogy miket is néznek pontosan a fiatalok, kik és milyen témában a legnépszerűbb vloggerek, és végül egy ilyen sporttal kapcsolatos oldalt sem találtam a legnézettebb 100 között.

Úgyhogy adta magát az ötlet, hogy kéne csinálni egy ilyet, ráadásul alapvetően akkoriban hagytuk ott a tanári pályát és kezdtünk el személyi edzőként dolgozni. Emiatt összekötve a kellemest a hasznossal sportos videókat kezdtünk el feltölteni, tehát alapvetően lőttünk olyan videókat is, amiknek a célja a szórakoztatás volt, de a fő cél az az volt, hogy egy klientúrát építsünk ki, és lássák az emberek, hogy lehet jönni hozzánk edzésre.

Akkor ezek szerint a kezdeti cél az volt, hogy kuncsaftokat szerezzetek, igaz?

Igen, eleinte tényleg a személyi edzés promótálása volt a cél. De persze az is benne volt, hogy nem állt távol tőlem sose a videózás, hiszen mindig is szerettem az extrém sportokat és amikor bicikliztem korábban is gyártottam videókat. Ez nekem egyfajta önkifejezés igazából: sose volt jó a kézügyességem, nem tudok rajzolni, de valahogy a videó-ötletekben van némi kreativitásom. És jól esik ezt kiélni.

Mikor kezdtetek bele a videók gyártásába? Mi volt az a pillanat, ami ténylegesen meghozta nektek az áttörést?

Most lesz nagyjából 6-7 éves a YouTube-csatornánk, nem is emlékszem már pontosan. Az indulásban ugye öcsém segített – akinek ezt életem végéig meg is fogom köszönni –, hiszen ő adott egy kezdeti lökést nekünk. Tőle nagyon sok fiatal gyerek jött át a csatornánkra, hiszen én korábban már szerepeltem az ő oldalán többször is, és akkor elkezdtek bíztatni, hogy kéne csinálnom egy saját oldalt. De, ami még fontos szerintem, hogy időben kezdtük el.

A YouTube-on akkoriban nagyon könnyen lehetett nőni, ami mára viszont elmúlt: ahhoz, hogy sok követőd legyen már tényleg kiemelkedően jónak kell lenned, és valami újdonságot kell mutatnod. A másik pedig az, hogy ugye több évadjában is szerepeltem a Ninja Warriornak, ahol mindegyik alkalommal a döntőig jutottam. Azért ez is adott egy löketet az oldalunknak.

Sokáig youtubernek mondtuk ugye magunkat, de ez 6-7 évvel ezelőtt már bőven nem volt annyira gyerek Magyarországon sem, hiszen azért a 2010-es évek elején már voltak nagyok, de úgy gondolom, hogy mi azért még az elején csatlakoztunk be. Azért ez a vlogos vonal még nem volt annyira divatban, amit mi csinálunk.

Akkor ezek szerint ma már nem is érdemes ebbe belekezdeni? Vagy van még út, amin el tud az indulni, akinek esetleg van valami jó ötlete, vagy csak önmegvalósítani szeretne?

Szerintem most van egy új beugró, egy új induló a TikTok, amin most óriásit lehet szárnyalni. Azt gondolom, hogy az, aki ezzel akar foglalkozni – bár ezt senkinek nem szoktam ajánlani, mert senki sem lát bele abba kívülről, hogy ennek az egésznek milyen ára is van – annak ezt tudom ajánlani, bár a pandémia óta már ez is szűkül, de még mindig bármilyen témában nagyot lehet menni itt.

Azonban a YouTube-nak van egy olyan nagy előnye, hogy sokkal könnyebb közösséget építeni rajta, míg a TikTok-on mint trend meg lehet jelenni, de azt nem tudom, hogy ennek milyen vásárló ereje van. Biztosan van, de a YouTube-nak úgy gondolom, hogy még mindig erősebb.

Sokan nem látnak bele abba, hogy miből is áll véleményvezérnek lenni, Tudnál nekem erről mesélni pár szót esetleg? Miből áll a munkátok, mik a hátulütői ennek az életvitelnek?

Nézd, szerintem mi az egyik legnehezebb megoldást választottuk, amit lehet, hiszen egyszerre három platformra gyártunk videókat. A YouTube a legmacerásabb, hiszen az majdhogynem olyan, mint egy amatőr film. Az hagyján, hogy meg kell tervezni, de mivel magadnak veszed fel értened kell ahhoz, hogy hogy lesznek jók a fények, a hang és a beállítás többek között. És akkor még jön az utómunka. Kapásból több szakmát érint az, hogy egy videó elkészüljön.

Ehhez képest az Instagram szinte semmi. Persze, az is rengeteg munka, és nem szeretném lenézni aztokat, akiknek a fő platformjuk az. És erre jön még rá a TikTok. Mindhárom különböző platform, mindegyikre más anyagot kell gyártanunk. Szóval ezzel küzdünk éppen, hogy hogy lehet mindenhol jelenlenni folyamatosan.

Emellett pedig ottvannak nyilván a visszajelzések, hiszen nem lehet mindenkinek megfelelni: jól kell tudni kezelni a kritikákat. És itt most nem az építő kritikákról beszélek, hanem az irigységről és a rosszakarásról. Ezeket pedig mentálisan nagyon nehéz kezelni, ahogyan azt is, hogy népszerűek lettünk és az emberek odajönnek hozzánk az utcán. Arra pedig nem lehet átállni, hogy akkor egyik percben úgy döntök, hogy nem törődök ezekkel a nem túl építő kritikákkal.

Az mostanában sokszor téma, hogy melyik influenszer mennyit keres a munkájával. Arról azonban már kevesebb szó esik, hogy mennyi kiadással jár ez….

Mi a legelején egy családi, kölcsönkért digitális fényképezőgéppel vágtunk bele a videózásba. Ezután pedig az összes pénzünket bele kellett ölnünk egy laptopba, mikrofonba, goproba stb. Lényeg, ami lényeg, hogy ennek azért van egy elég húzós induló ára, ami mára már még inkább megnőtt, hiszen egy belépőszintű kamera is milliós költséget jelent.

De például mi is most szeretnénk új kamerát venni, hiszen még mindig ugyanazt használjuk, amit a kezdetek kezdetén. Ez pedig minimum 2 millió forint objektívekkel. Ezek pedig ráadásul folyamatosan amortizálódnak: most voltunk egy lakókocsis kiránduláson, ahol lezuhantam a drónommal, széttört egy tablet és a telefonom pedig beleesett a vízbe. Azt pedig könnyen ki lehet számolni, hogy ezeknek a pótlása mennyibe kerül. Viszont nálam ezek fogyóeszközök, persze szomorú vagyok meg minden, de azért ezek az árainkba bele vannak kalkulálva.

Hogyan néz ki egy napotok, mennyit dolgoztok 1-1 poszton? Esetleg van segítségetek, vagy mindent ketten csináltok?

Reggel elvisszük Olivért óvodába, ami alatt én már jóesetben fejben elkezdek tervezgetni, de az az igazság, hogy nincs igazán munkaóránk. Rengeteged dolgozunk, videót vágni legtöbbször például csak éjszaka tudok. Ilyen szempontból nagyon rossz a rendszerünk, de önmagában két gyerekkel is nehéz bármiféle rutint kialakítani ilyen téren. Ráadásul mi nagyon aktívan dolgozunk mindezek mellett. Erre amúgy nagyon buszkék is vagyunk, hogy két gyerek mellett mi az, amit most mi itt építgetünk és mennyi munkánk van ebben. De ha nem lenne segítségünk, akkor szerintem beleőrülnénk.

Pont most néztem, hogy volt egy munkánk, ami 100 darab email váltás volt, mire leegyeztettünk mindent. Emellett van még 10 ilyen folyamatosan, és ez csak egy platform. Erre már se időnk, se energiánk nem lenne, és Magyarországon azt látom, hogy kevesen áldoznak arra pénzt, hogy az ilyen háttérmunkákban segítsenek nekik.

De mi azon vagyunk, hogy amint egy kis plusz bevételünk generálódik, mi azt azonnal visszaforgatjuk a cégünkbe: veszünk fel embert, folyamatosan újítunk. Ezért is van az, hogy már 5-6 ember dolgozik a csapatunkban. Úgy gondolom, hogy ez csak így működik. Persze ennek az az ára, hogy egy ideig kicsit kevesebb a bevételünk, de bízom benne, hogy pár hónap után már egyre több, és jobb munkáink lesznek. De ehhez először be kell fektetni pénzt.

Ne haragudj, de muszáj így a végén rákérdeznem… Úgy megközelítőleg mennyit kerestek, és mennyi a havi kiadásotok a cégre és az eszközökre?

Igyekszünk minél inkább hosszútávú partnerekkel szerződni, hiszen mi is abban hiszünk, hogy a hitelességünket csak így őrizhetjük meg. Persze sokszor rövidebb kampányokhoz is csatlakozunk, de ezek is általában hosszabbak szoktak lenni. Vannak persze egységárak, de ezt nem akarom a nagyvilágba közölni, aki akar utána tud ennek nézni, de körülbelül ezek többszázezeres nagyságrendek egy hónapban. Milliós bevételeink vannak egy hónapban, azonban a cég miatt milliós költségeink is vannak párhuzamosan. Úgy gondolom, hogy igazán profitálni ebből csak pár év múlva fogunk tudni.