Végre beköszöntött a jó idő: ezekért a termékekért mennek most ölre a vásárlók

Növekszik a magyar vásárlók érdeklődése a kertészeti eszközök iránt. A tavalyihoz képest már most 30 százalékkal többen kerestek rá láncfűrészekre és szerszámosládákra. A gyepgondozás viszont már nem akkora prioritás.

Az Árukereső.hu becslései szerint a június lesz a kertészeti kategória csúcshónapja,de már most növekszik az érdeklődés több kertészeti holmi iránt. A jó idő megjelenésével párhuzamosan a magyar vásárlók érdeklődése is megnőtt a kertészeti eszközök és termékek iránt. Az Árukereső.hu becslései szerint a június lesz a kertészeti kategória csúcshónapja,de már most is látszik, hogy milyen termékek iránt nőtt meg az érdeklődés.

A tavalyihoz képest már most 30 százalékkal többen kerestek rá láncfűrészekre, és hasonló mértékben kutattak szerszámosládák után. Sőt, majdnem kétszeresére nőtt a kaszák iránti érdeklődés, és még ennél is jóval többen keresnek fogókat, amik mind jól jönnek majd az udvari feladatok elvégzésében. A fűszegélynyírók és a kültéri lámpák kb. 15 százalékkal népszerűbbek most, míg a LED-égők közel 40 százalékkal, így valószínűleg egyre többen vízionálnak formás kertet és esti kültéri pihenést. Érdekesség, hogy majdnem háromszor annyi mosóporra kerestek rá, így eljöhet a kinti teregetés ideje.

Bizonyos termékeknél visszaesés figyelhető meg. A kompresszorok és aggregátorok mind 25 százalékkal estek vissza, ahogy a levélfúvók is. A gyepszellőztetők és a kerti slagok 40 százalék körüli visszaesést mutatnak, így a gyepgondozás úgy tűnik, nem lesz prioritás, ahogy a medencék használata sem, mivel ott meg 54 százalékkal kisebb az érdeklődés.