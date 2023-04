Már 25 millióért is kaphatunk nyaralót a Balatonra: itt ég tényleg emberi áron lehet ingatlant venni?

25 milliós balatoni nyaralók, egekbe szökött fagylalt árak, autóvásárlás: többek között ezek voltak a legnépszerűbb témák a Pénzcentrumon az elmúlt egy héten. Csokorba gyűjtöttük a legjobbakat, olvasd újra mindet!

Ez a hét se múlt el események nélkül: 25 milliós balatoni nyaralót szúrt ki a Pénzcentrum, miközben azt is megtudtuk, hogy a cukrászdákban 10-15 százalékos emelést terveznek a szezonban. Ahogy minden héten, most is összeszedtük a legolvasottabb cikkeinket a teljesség igénye nélkül.

25 millió forintért gyakorlatilag lehetetlen bármilyen nyaralóövezeti ingatlant vásárolni Magyarország népszerű üdülőhelyein - tudtuk meg ingatlanpiaci szakértőktől. Árak tekintetében még mindig a Balaton vezet, a legdrágább településeken már bőven 1 millió feletti négyzetméterárakkal kell számolni. A szakemberek szerint azonban lassulóban van a piac, a vevők kivárnak. Ugyanakkor nagy árcsökkenésre nem érdemes számítani.

A magyar cukrászdákat, fagyizókat nagy kihívások elé állította az elmúlt évben az alapanyag-drágulás, illetve az energiaválság is. Bár télen sok vállalkozás ezért felélni kényszerült a tartalékait, tömeges bezárásokra végül nem került sor. A szakma 2023-ban bízik a jó fagylaltszezonban és abban, hogy a fagyizás, sütizés még nem vált akkora luxussá a magyar vendégek számára, hogy le kelljen róla mondaniuk. A cukrászdák 10-15 százalékos emelést terveznek a szezonban, így 450-500 forint lehet egy gombóc fagylalt ára. Arról, hogy mi várható az idei fagylaltszezonban Erdélyi Balázs a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke beszélt a Pénzcentrumnak. Az interjúból az is kiderült, hogy az Év Fagylaltja verseny idén lesz 25 éves, ezt pedig egy igazán különleges Fagylalt Ünnep keretében tervezik a vendégekkel közösen megünnepelni.

Az első negyedévben több személyautó állt forgalomba Magyarországon, mint az előző év azonos időszakában - derült ki a Datahouse adataiból. A márkák között a jópár éveg piacvezető Suzuki visszaesett. A modellek versenyében az S-Cross még tartja magát az első helyen, de nem húzott el olyan messzire a riválisoktól, mint a korábbiakban, sőt. Mint kiderült, a Tesla egyre feljebb mászik a hazai forgalomba helyezési ranglistán.

Sorra jelentik be tartós árleszállításaikat a magyar üzletláncok húsvét előtt. Gyakorlatuknak persze megvan a jól körülírható háttere, amit a Pénzcentrumon most agrárgazdasági és élelmiszeripari szakemberekkel jártunk körül. Egyfelől nem csak nálunk, de nemzetközileg is látszik egyfajta konszolidáció az árakat tekintve, a régi olcsóságra azonban senki ne számítson már soha. Ahogy arra sem, hogy a húsvét után ugyanannyi akciókkal bombáznák a boltok, mint most. A jelenlegi ugyanis egy nagyon érzékeny időszak a kiskereskedelemben: a kereslet a korábbi hónapokban brutálisan bedőlt a magas árak miatt, úgyhogy most mindennél fontosabb a vásárlók becsalogatása a boltokba. Sok vásároló most örülhet, de az öröme nem biztos, hogy sokáig fog tartani. Úgy látszik, a diszkonthálózatok is nagy nyertesei a mostani különleges időszaknak, míg a hipermarketek inkább szenvednek, a magyar láncok pedig lehet, hogy már végzetesebb sebet is kaptak.

Rém megosztott a magyar lakosság az önkiszolgáló kasszákkal kapcsolatban. Legalább annyian szeretik, mint amennyien utálják. Pedig az irány egyértelmű, egyre több üzlet vezeti be ezt a szolgáltatást. Van, amelyik egységnél csak kártyával, van ahol készpénzzel is lehet fizetni, sokaknak megkönnyíthetik a vásárlást, másik viszont ódzkodnak az egésztől, mondván ez is egy munka, miért ők végezzék el. Megkérdeztük szinte kivétel nélkül az összes nagy hazai láncot, hol állnak most az önkiszolgálós kasszák telepítését illetően; a kasszák tényleg elveszik-e az dolgozóik munkáját; illetve hogy jogosak-e az új kiszolgáló egységekkel szembeni hangos kritikák.

Sok tényezőt kell együttesen vizsgálni ahhoz, hogy ki lehessen jelenteni, hogy a legjobb a nyugdíjasok helyzete a világon. Egy friss elemzés szerint - a megélhetés költségei, az egészségügyi ellátórendszer minősége, az életminőség, az időskori eltartottsági ráta, az éghajlat, a boldogság és biztonság indexek figyelembevételével - a legjobb Dániában nyugdíjasnak lenni. Mutatjuk azokat az országokat, amelyek valódi nyugdíjasparadicsomnak számítanak.

Hat százalékos népességfogyást és erősen elöregedő társadalmat vízionál 2100-ra az Eurostat a legfrissebb népesség-előrejelzésében. A lélekszám csökkenés nem mindenhol lesz azonban tapasztalható. A skandináv és nyugat-európai országok egy jelentős részében várhatóan tovább fog növekedni a populáció. Magyarországon szintén csökkenni fog a népesség, 2050-re például már 400 ezer emberrel lehetünk kevesebben, mint most, de 2100-ra már majd egy millióval.