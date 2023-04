Csalók élnek vissza a budapesti állatkert nevével: ne dőlj be, kifosztanak

A fővárosi állatkertéhez meggyőzően hasonló Facebook oldalt hoztak létre csalók. Az álprofil szándékosan igyekszik azt a benyomást kelteni, mintha a Fővárosi Állat- és Növénykert hivatalos Facebook-oldala lenne – számolt be az MTI.

A Fővárosi Állat- és Növénykert arról számolt be, hogy egy álprofil a Facebookon még nyereményjátékot is hirdetett az intézmény nevében. Bár az intézmény ezt többször jelezte a közösségi oldal moderátorainak, de ma délutánig még semmi változás sem történt.

A kamuprofil készítője nemcsak a nevet, de az állatkert logóját is használja, illetve több posztot is átvett az igazi Facebook-profilról, hogy megjobban meg tudja téveszteni az embereket. Azonban a legkorábbi poszt mindössze egyhetes. Az álprofilt onnan is ki lehet szúrni, hogy az URL címe nem azonos: az állatkert szóban a második „l” egy nagy „I”.

Az intézmény a hivatalos Facebook-oldalán és a honlapján is közzétett erre vonatkozó figyelmeztetést, de a médián keresztül is figyelmeztetik az embereket arra, hogy ne dőljenek be a szándékos megtévesztésnek.