Alattomos szenvedély rabjai a magyarok: Európában is kiemelkedő, mennyien függtek rá erre

Magyarországon a nagyvárosokban és vidéken is sokfél forrásból tájékozódnak a magyarok, de a televízió még mindig a legnépszerűbb információforrás hazánkban. Az MTI beszámolója szerint továbbra is mi nézzük Európa szerte a legtöbbet a TV-t.

Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke ma adta hírül a szervezet éves jelentését, amiből kiderült, hogy a televíziózás népszerűsége korántsem esett vissza. A magyarok ugyanis továbbra is az élvonalban járnak: az egy főre lebontott, átlagos napi több mint 4,5 órás tévézéssel. Emellett egyre meghatározóbb az internethasználat is, ami további napi 3,5 órát jelent átlagosan.

A nyomtatott sajtó, ahogyan a világon szinte mindenhol, hazánkban is egyre inkább visszaszorul, ennek ellenére a magyarok Koltay András szerint sokféle médiumból tájékozódik, azonban a legnépszerűbb ma már nem a rádió, újság vagy a televízió, hanem az internet.

Aki tájékozódni akar, az rengeteg különböző forrásból teheti ezt meg, és meg is teszik az emberek. Tehát nem igaz az a toposz, amelyet a választás környékén sokan mondtak, hogy a kisvárosi és a falusi emberek csak egyféle híradót néznek és kizárólag a megyei napilap híreit fogyasztják. Ott is sokszínű a médiafogyasztás. Az más kérdés, hogy aki a világról sokszínű képet akar alkotni, annak sokféle médiumot kell követnie, de erre mindenkinek megvan a lehetősége és az adatok alapján a magyar társadalomban erre meg is van az igény

– mondta el az NMHH elnöke, aki arra is emlékeztetett mindenkit, hogy néhány hete jelent meg a digitális szolgáltatásokról szóló EU-rendelet (DSA), amely az online platformokat teljesen új szabályozási alapra helyezi, a webáruházaktól a keresőmotorokon át a videómegosztó portálokon keresztül a közösségi média oldalakig.