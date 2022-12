Itt a friss lineup: ezek az előadók várhatók a magyarok egyik kedvenc fesztiválján

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A francia La Femme, a brit Surgeon, a hazai színtérről pedig Beton.Hofi, az Analog Balaton, a Bohemian Betyars, a Bëlga, Deva, az Elefánt és a Mordái is koncertet ad a jövő évi Kolorádó Fesztiválon. Hetedik alkalommal teremt saját világot a Kolorádó a budai hegyekben, a most bejelentett első nevek között vannak nemzetközi szinten jegyzett előadók, számos hazai kedvenc, előremutató klubzenészek és világzene is - közölték a szervezők hétfőn.

A rendezvény helyszíne Nagykovácsi mellett, az adyligeti Sztrilich Pál Cserkészparkban van, a 2023-as fesztivál a tervek szerint június 28-tól július 1-ig tart. Mint írták, a műfaji korlátok nélküli francia popcsapat, a La Femme a Spanyolországban és Mexikóban töltött évek után a flamencóval és a spanyol dalszövegekkel is kacérkodik, ezt fogja bemutatni Adyligeten is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A hazai könnyűzenei felhozatalból biztosan fellép az idei év egyik legnagyobb berobbanását produkáló rapper, Beton.Hofi, az Analog Balaton elektropop duó, a folk-punk energiabomba Bohemian Betyars, a sokadik reneszánszát élő Bëlga és az ifjú titán Pogány Induló. A listát erősíti a fesztiválozók számára már jól ismert Deva, az Elefánt, a Mordái és a Fláre Beás. A nemzetközi klubzenei színtér képviseletében több mint tíz év után tér vissza Magyarországra a brit ős-techno sztár Surgeon, a gyorsabb, újvonalas technót kedvelőknek jó hír D.Dan első magyarországi fesztiválfellépése, az elmélyültséget keresők pedig Claudio PRC maratoni szettjében merülhetnek el. Fellép továbbá Dj Python, Moxie, aki korábbról régóta görgetett fellépését pótolja, a house szekciót képviselő svéd-magyar Kornél Kovács és az idei év egyik TikTok-slágerét jegyző Interplanetary Criminal.

