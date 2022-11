Brutális összegeket hagyhatnak ott a síelni vágyók: a téli sportokra is hat az energiaválság

Az energiaválság begyűrűzött a turizmusba is, sok szállodában hidegebb van, mint a megszokott, de vannak olyan területek, ahol a drágulás mértéke talán nagyobb, mint vártuk. Ilyen lehet a téli sportolás, hiszen műhavat gyártani, a munkaerőt megfizetni mind-mind extra költség – hangzott el az RTL Reggeliben.

Az energiaválság lassan már a mindennapjaink részévé vált az elmúlt hónapokban: brutálisan megemelkedtek az élelmiszer árak, és a sokszorosát fizethetjük ki az eddigi rezsinknek is. Azonban az infláció olyan területekre is begyűrűzött, amikre eddig talán nem is gondoltunk. Ilyen a turizmus, aminek még a koronavírus okozta lezárásokat sem sikerült kihevernie, máris újabb csapást kapott.

Az energiaválság pedig különösen kihat a síszezonra. Bécsi Balázs, a Magyar Snowboard Szövetség elnöke szerint, aki képben van a téli sportokkal tudja, hogy a szezon nem most, hanem januárban indul el igazán, amikorra a természetes hó is megérkezik. Energiaválság ide vagy oda a szezon pedig el fog indulni. Na de mit befolyásolnak az egekbe szökő energiaárak?

Érthető módon sok minden van, hiszen érthető módon árammal működnek a vízágyúk és minden más. Azt látni kell, hogy ezt az árat alapvetően mindenkinek bele kell kalkulálnia

– mondta el a szakértő, aki szerint a magyar régiók ki fognak nyitni mindenképpen. De az is biztos, hogy növekedni fognak a bérletek és a napijegyek árai. Bár pontos összeget nem tudott mondani Bécsi Balázs, azt elárulta, hogy a napijegy árak még így is bőven az osztrák árak alatt lesznek. Azonban itthon is 10-20 százalékos drágulásra lehet számítani.

A szakértő azt tanácsolta, hogy aki szeretne hatékonyan és olcsón felkészülni a szezonra, az mindenképpen válassza a műanyag pályákat, hiszen ha valaki kezdő, akkor az alapokat könnyedén el tudja sajátítani és mire kimegy a hóra, addigra felkészülten tud odakerülni, amivel spórolhat a kiadásain.