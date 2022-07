Sorozatfüggők, figyelem! Óriási dömping jön ennél a szolgáltatónál, indulhat a nyári darálás

Jön a Trónok Harca előzménye, de régebbi népszerű sorozatok és magyar filmek is felkerülnek a kínálatba.

Bár itt a nyaralás és a jó idő, a streamingszolgáltatók ilyenkor sem állnak le: most az HBO Go augusztus elsejétől, vagyis holnaptól érvényes frissítéseit kereshetitek meg ebben a cikkben. Talán az egyik legjobban várt új kontent augusztusban a Sárkányok Háza lesz, mely a rengeteg Emmy-díjat nyert Trónok harca cselekménye előtt két évszázaddal játszódik. De jönnek régebbi kedvencek, melyeket más csatornákon is láthattunk már, illetve magyar filmekkel is bővül a kínálat.

Kezdjük a részletezést a sorozatokkal:

Futottak még...(Extras) - 1-2. évad

Fortitude 1-3. évad

Trónok harca (Game of Thrones) - 1-8. évad - 4K

Városfejlesztési osztály (Parks and Recreation) - 1-7. évad

Westworld - 4. évad, 6. rész (új rész hetente)

Város a hegyen (City on Hill): 3. évad, 1 rész (új rész hetente)

Ipar (Industry) - 2. évad, 1. rész (új rész hetente)

Még egy esély (Teenage Euthanasia) - 1. évad

Hétköznapi Vámpírok (What We Do in the Shadows) - 4. évad, 3. rész (új rész hetente)

Bezzegszülők (Breeders) - 3.évad

Hazug csajok társasága: Az erendendő bűn (Pretty Little Liars: Original Sin) - 1. évad, 4-5. rész

Ősember (Genndy Tartakovsky's Primal) - 2. évad, 4. rész (új rész hetente)

Rap Sh!t - 1. évad, 4. rész (új rész hetente)

A próba (The Rehearsal) - 1. évad, 4. rész (új rész hetente)

A tíz éves Tom (Ten Year Old Tom) - 1. évad

Sárkányok Háza (House of the Dragon) - 1. évad, 1 rész - új rész hetente

Filmek terén augusztusban a követkető újdonságokat láthatjuk a kínálatban:

Pannónia dicsérete (Land of Glory) (2020)

Roy (2021)

Éjféli Expressz (1978)

És a zenekar játszik tovább...(1993)

Evolúció (2021)

Volt egyszer egy Amerika (1984)

A játékos (The Card Counter) (2021)

Ryan közlegény megmentése (Saving Private Ryan) (1998)

Csoda (Miracle) (2021)

Út a díjesőig (Official Competition) (2021)

Gomorrah: New Edition (2020)

A régi város (Manchester by the Sea) (2016)

Katrina Babies (2022) - dokumentumfilm

A kaptár - Racoon City visszavár (2021)

Mindörökké Jackass (Jackass Forever) (2022)

De bővül a gyerektartalmak sora is, mégpedig a következőkkel: