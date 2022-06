Hol szálljunk meg a Sopronban, ha a VOLT fesztiválra megyünk: mutatjuk a lehetőségeket

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Indul a nagy fesztiválszezon, két év után végre újra lehet a szabadban bulizni. Idén is a VOLT fesztivállal kezdődik a nyár nagy zenei programjainak sorozata, melyet június 21 és 25 között rendeznek meg Sopronban olyan világsztár fellépőkkel, mint a Sum 41, a Muse vagy a The Killers. Vannak viszont oylanok, akik nem szívesen kempingeznek a fesztiválokon, nekik összegyűjtöttük, hol foglalhatnak most szállást a VOLT idejére Sopronban.

A fesztiválozással szinte összeforrott a sátorozás, a mobil wc-k és a rekkntő hőség, melyek nem éppen a bulizás legjobb részei. Bizonyára sokan vannak olyanok, akik ezt inkább kihagynák, és inkább egy nyugodt szállást választanak a kemping helyett, esetleg egy kellemes wellnesshotelben pihennék ki a bulizás fáradalmait. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Aki Sopronban szeretne szállást foglalni a VOLT-fesztivál idejére, az még nem késett el, bár a szállodák egy része már betelt. Jelenleg a legolcsóbb opció Airbnb, itt akár már 5 ezer forint/éjszakáért lehet szállást foglalni, nyilván meglehetősen egyszerű körülmények között. Aki viszont 20 és 40 ezer forint közötti összeget hajlandó kivenni (ez a fesztivál teljes idejére 100-200 ezer forint), az már nagyon kényelmes lakást foglalhat magának az Airbnb, vagy akár apartmant is bérelhet. Azoknak viszont, akik szeretnének wellness hotelben pihenni, elég mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk. Öt napra itt a belépőár 200 ezer forint, de a legtöbb helyen 300-400 ezer forintot is elkérnek a fesztivál idején. Sőt, találtunk olyan helyet is, ahol majdnem 600 ezer forint lenne megszállni június végén. Aki nem akar sátorozni a VOLT-on, annak mindenképp azt tanácsoljuk, hogy minél hamarabb foglaljon magának szállást, mert nem túl sok szabad hely már most sem. Ha mégis úgy döntünk, hogy a fesztiválkempingben alszunk, akkor ez a legköltségkímélőbb megoldás: jelneleg a VOLT oldalán 2 750 forint/éjaszkáért lefóhet telepített sátrat foglalni. Ennél eggyel drágább a Beko Kemping Jegy (6 900 forint/éjszaka). Aki pedig romantikus fesztiválélményt szeretne, megszállhat a kemping területén a két fős Love Kabinban, potom 125 ezer forintért éjszakánként. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x)

