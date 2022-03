Komoly bejelentés a Szerencsejáték Zrt.-től: rengeteg magyar lottómániás örülhet

2022. február 14-től országos kiterjesztésre került a nemzeti lottótársaság Játékoskártya elnevezésű programja a még teljesebb ügyfélélmény biztosításáért. A korábban kizárólag a Szerencsejáték Zrt. által üzemeltetett lottózókban igényelhető szolgáltatás elérhetővé vált a viszonteladói hálózat mintegy 3000 pontján, azokon az értékesítőhelyeken, ahol jelenleg a lottótársaság összes terméke megvásárolható. A kártya kiváltása önkéntes, díjmentes és a kényelmi szolgáltatások révén számos extra funkciót tesz elérhetővé, mellyel a játékélmény mellett a biztonság is fokozódik. A sikeres országos kiterjesztést követő két hétben már több mint 40 ezer kártyát igényeltek a játékosok.

A Szerencsejáték Zrt. új üzleti stratégiájának legfontosabb alappilléreit, az ügyfélélközpontú értékesítést és a lottózói hálózat fejlesztését erősíti a Játékoskártya elnevezésű program. A Játékoskártya által kínált kényelmi szolgáltatások révén elérhetővé válik a játékosok számára kedvenc szelvényeik elektronikus tárolása, az automatikus nyereményértesítés, sőt a nyereménykiutalás is. A kártyabirtokosnak lehetősége van arra is, hogy kizárólag a termék bemutatásával kerüljön kifizetésre a 200 ezer forint alatti, úgynevezett kisnyereménye. Használatával fokozódik a játékosok biztonsága, hiszen elveszett nyertes szelvényeik után járó nyereményüket kártya nélkül más nem veheti át. A Játékoskártya révén a kártyabirtokosok egyedi akciókban, promóciókban is részt vehetnek.

Bevezetése a társaság felelős játékszervezési tevékenységét is támogatja, mivel a kártya önkorlátozási funkcióval is rendelkezik, lehetőséget nyújtva a kártyán történő játéklimitek beállítására, így a játékra fordított összeg vagy veszteség korlátozására is van lehetőség napi, heti vagy havi időszakokra. Amennyiben az ügyfél a Játékoskártya regisztrációja során a bankszámlaszámát is megadja, akkor a sorsolástól számított 80 napon belül, a még fel nem vett, 200.000 Ft alatti nyereménye automatikusan átutalásra kerül. Ennek köszönhetően a meghatározott összegig a kártyabirtokosok számára nincs elveszett nyeremény.

A kártya a társaság saját lottózóiban és kiemelt partnereinél elérhető, egy papír alapú regisztrációs űrlap kitöltése után kapják meg a játékosok, akik rögtön használhatják is azt szelvényeik feladásakor.