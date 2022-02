Óriási változás jön a magyarországi sportfogadásoknál: visszatérhet az Unibet, a Bet365

A kormány újra megnyitja a magyar online sportfogadási piacot a magánszolgáltatók előtt. A Miniszterelnökség és az Igazságügyi Minisztérium törvénytervezete 2023. január 1-jétől az európai szerencsejáték-szervezőknek is megengedné, hogy online sportfogadási lehetőséget kínáljanak Magyarországon – írta meg a Hvg360.

A 2013-as nem volt a legjobb év a magánszolgáltatóknál játszó sportfogadók számára. Ekkor állapított meg ugyanis a kormány monopóliumot a távszerencsejátékra, ami innentől kezdve hazánkban kizárólag az állami Szerencsejáték Zrt. által üzemeltetett TippmixPro oldalon folyhatott legálisan.

Több külföldi sportfogadó cégek, mint az Unibet és a Sporting Odds bíróságon támadták meg a magyar szabályokat, az Európai Unió Bírósága pedig már öt évvel ezelőtt nekik adott igazat. A versenykorlátozás álláspontjuk szerint ellentétben áll az uniós elvekkel, amelyek alapszabadságnak tekintik a szolgáltatások, így például az online szerencsejátékok nyújtását is.

A kormány az Európai Unióhoz már be is nyújtotta a törvénytervezetet, amely formailag megfelelhet az uniós elvárásoknak. Azt a törvénytervezethez csatolt magyarázat is elismeri, hogy a szabályozás célja az uniós ítélkezési gyakorlatnak való megfelelés. A jogszabály olyan pénzügyi feltételeket szab a majdani kérelmezők számára, mint a legalább egymilliárd forintos alaptőke. Ezenkívül az adott vállalkozásnak legalább ötéves szerencsejáték-szervezői gyakorlattal kell rendelkeznie, a tulajdonosi körének pedig legalább tíz éve makulátlanul kell működnie, vagyis a jelentkezőt egyetlenegyszer sem marasztalhatták el azért, mert engedély nélkül szervezett szerencsejátékot. A tervezet az Európai Gazdasági Térség tagállamaira szabja a jogszabály hatályát, így a Nagy-Britanniában bejegyzett cégek kieshetnek a versenyből, ha a magyar parlament a mostani formájában fogadja el a javaslatot.