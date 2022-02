Elég zsebbenyúlós az idei Valentin nap: itt ünnepli a szerelmesek napját a budapesti elit

Egyre népszerűbb hazánkban is a szerelmesek ünnepe, a Valentin-nap, tavaly összesen már 13 milliárd forintot költöttek el a magyarok ez ehhez kapcsolódó tárgyakra és élményekre. Idén pedig már lehet étterembe menni, megérkezett az szja- visszatérítés, így szinte semmi nem szab határt a Valentin-napi költekezésnek. Mutatjuk, hogyan készülnek az éttermek és menedzserek az év legrózsaszínebb napjára.

Továbbra is töretlen népszerűségnek örvend hazánkban a szerelmesek ünnepe. Valentin napra 2020-ban 13 milliárd forintot költöttek el a magyarok. Nem csak a tárgyak, csoki, és virág volt népszerű de az élmények is. A körülmények is a Valentin napnak kedveznek idén, hétfőig megérkeznek a bankszámlákra az szja -visszatérítések, az éttermek pedig nyitva vannak, sőt utazni is lehet a megfelelő okmányok birtoklásával. Mi pedig mutatjuk, ha tényleg szeretnénk extravagáns meglepetéssel készülni, hol verhetjük el a pénzünket az év legrózsaszínebb napján.

Idén is roskadoznak a boltok polcai a Valentin-napi tematikájú ajándékoktól, szív alakú desszertekről, és bizony egy valamire való étterem saját tematikus menüsorral is készül vendégei számára. Sokan szeretnek utazni is ilyenkor, nem csoda, hogy a hazai wellness szállodák zöme készült Valentin- napi páros akciókkal. Bár nem csak február 14-én kell kimutatnunk a szeretetünket, ugyanakkor egy kis figyelmesség jólesik télvíz idején is, legyen szó friss kapcsolatról, vagy akár több évtizedes házasságról. A berögzült, szokásos ajándékok helyett azonban érdemes idén újdonságot vinni a szerelem ünnepébe, átlagosan egy Valentin-napi hétvége két főre 50 000 - 60 000 forint között alakul. De ha nem költenénk ennyit, és nem is utaznánk, akkor se csüggedjünk, maradt még bőven ötlet a szerelmes hétvégére.

Mennyit költünk az év legszerelmesebb napján?

A legfrissebb kimutatás szerint az egyre népszerűbbé váló angolszász ünnepre évről-évre többen vásárolnak ékszert, ajándékoznak utazást vagy mennek étterembe. Bár még mindig hihetetlen népszerűségnek örvendenek a szív alakú tárgyak is, a csoki valamint a virág, egyre több magyar költ jelentősen Valentin- napra. A közvélemény kutatás eredményei szerint hazánkban több mint 381 százalékkal nőtt a Valentin-napi költések száma, ami európai viszonylatban is kiemelkedően magas, az ezzel kapcsolatos kiadások ugyanis a kontinensen összességében „csak” 180 százalékkal nőttek ez idő alatt. A felmérés rávilágított arra is, hogy a magyarok több mint fele fordít több energiát a szerelmesek ünnepének tervezésére és a többség a szokásosnál is kreatívabb próbál lenni. A hagyományos értelemben vett klasszikus ajándékok, így szív alakú csokoládétermékek és a virágok természetesen még mindig az élen járnak, de érdekesség, hogy a legtöbbet utazásra költik a szerelmesek, ékszerre pedig 350 millió forintnál is többet adtak ki 2020-ban.

Egy korábbi felmérésben megkérdezett magyarok 75 százaléka azt válaszolta, ünnepli a szerelmesek napját és ugyanennyi meg is ajándékozza választottját ezen a napon. A megkérdezett férfiak körében a leginkább választott ajándékok a parfüm (29%) és a virág (28%) lett. Nem sokkal maradt le a dobogós helyezéstől az édesség kategória sem (25%). A hölgyek részéről megosztóbbak voltak a válaszok, ők az édesség (19%) és a kézzel készített ajándékok (19%) mellett voksoltak.

Ha nem szeretnénk anyagi csődbe menni, tele vagyunk ötletekkel hogy hogyan lepheted meg a párodat otthon, akár egy saját menüvel, azonban ha belefér a keretbe és szeretnétek egy különleges estét eltölteni együtt, úgy itt vannak Budapest legdrágább Valentin-napi akciói!

Extravagáns vacsorák

Mivel megérkezett az SZJA visszatérítések, és a vendéglők is nyitva vannak, így idén tényleg nem kell lemondanunk a Valentin-napi ünneplésről, és az ajándékokon túl még mindig elmehetünk vacsorázni, esetleg utazni, kikapcsolódni akár belföldön is. Több menő budapesti étterem várja vendégeit egész hétvégés Valentin-napi menüvel, jellemzően a luxus élelmiszerek a legkapósabbak a menün, mint a kagyló, lazac és szarvas.

Párisi Passage Café Brasserie - Valentin- nap a Párisiban egész hétvégés ínyenc menüsor és élőzene várja a szerelmeseket. A három fogásos menüsorban megtalálható a Szent Jakab kagyló, spanyol bisztró tál, sült kecskesajt, főételnek a glasszírozott szarvasbélszín, csőben sült nyelvhalfilé és a parmezános arancini de két féle desszertből is választhatunk. A menü ára 12.900 forint egy főre.

forint egy főre. Gundel Cafe Patisserie Restaurant szintén Valentin-napi menüsorral várja a párokat 14 900 forintért. A három fogásos menüben kóstolhatunk libamájat, szilva levest,lazacpisztrángot és szív alakú Gundel csokoládétortát is.

forintért. A három fogásos menüben kóstolhatunk libamájat, szilva levest,lazacpisztrángot és szív alakú Gundel csokoládétortát is. Petrus étterem - degusztációs Valentin - napi menü libamájjal, tintahallal, kacsamellel, kagylóval, jércével fehér csokoládés desszertekkel 20 000 forintba kerül egy főre, ők házhoz szállítják az ínyenc több fogásos vacsorát.

forintba kerül egy főre, ők házhoz szállítják az ínyenc több fogásos vacsorát. A Costes Downtown Étterem is kínál Valentin-napi fogásokat, az ő menüjükben is hódít a Szent Jakab kagyló, de ehetünk galambot, érlelt marhát és desszertek közül is válogathatunk. A hat fogásos menü 35 000 forintba kerül egy főre.

Ha azonban a vacsora nem elég, úgy el is hívhatjuk kedvenc énekesünket egy magánkoncertre. A Koncertbooking oldalán például Bereczki Zoltán (350 ezer), Kökény Attila (370 ezer), Gáspár Laci (340 ezer), Oláh Gergő (310 ezer) 30 perces fél-playback műsorát rendelhetjük meg a nagy napra. Az említett előadók 20- 25 percig állnak - illetve énekelnek - a párok rendelkezésére egy egyedi, élő műsorral, ami úgy áll össze, hogy megírhatod nekik a kívánságodat is.