Lezárult a vizsgálat a magyar tévészolgáltatóknál: könnyítéseket javasol a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) lezárta ágazati vizsgálatát a hazai médiaszolgáltatás és műsorterjesztés piacán. A fogyasztói igények hatékonyabb kiszolgálása és a verseny feltételeinek javítása érdekében a versenyhatóság jelentésében több javaslatot is megfogalmazott.

A magyar háztartások jelentős része rendelkezik TV-előfizetéssel. Mivel az ágazati szereplők egy része versenyproblémákat, illetve a piac rendellenes működését jelezte a versenyhatóság felé, ezért a GVH 2020 nyarán az egész szektort érintő, átfogó vizsgálatot indított. A hatóság részletesen elemezte a lakosság elvárásait, a műsorterjesztők közötti verseny erősségét és költségeik alakulását, hogy olyan javaslatokat fogalmazhasson meg, amelyekkel a piaci verseny tovább élénkíthető a fogyasztók javára.

Különös jelentőséget adott a vizsgálatnak a koronavírus-járvány, hiszen a szabadidős programlehetőségek beszűkülése fókuszba helyezte a televíziózást. A versenyhatóság elsősorban arra volt kíváncsi, hogy mit várnak el a fogyasztók a televíziószolgáltatóktól, a vállalkozások pedig milyen üzleti modellben, milyen költségek és versenyfeltételek mellett tudják kielégíteni igényeiket.

Az elemzés alapján a magyar fogyasztók elsősorban az árak és a szolgáltatás minősége alapján választanak televíziós szolgáltatót, emellett fontos számukra a segítőkész, gyors ügyintézés és hibaelhárítás. Igényeiket legjobban a nagy méretű műsorterjesztők tudják kielégíteni, amelyekkel alapvetően elégedettek is.

A televízióadást a médiaszolgáltatók állítják össze, majd azt a műsorterjesztők műsordíj ellenében szerzik be tőlük, hogy eljuttassák a nézőkhöz. A GVH árelemzése alapján kimutatható volt, hogy minél nagyobb előfizetői bázissal rendelkezik egy műsorterjesztő, annál kedvezményesebb feltételekkel juthat beszerzési oldalon a televíziós csatornákhoz. Ez fogyasztói előnyöket is hordoz, hiszen az alacsonyabb beszerzési árak jellemzően megjelennek kedvezőbb előfizetési díjaikban is.

Magyarországon a nagy méretű műsorterjesztők mellett több, kisebb fogyasztói kört kiszolgáló TV-szolgáltató működik. Annak érdekében, hogy a kisebb szereplők is kedvezőbb díjakért szerezhessék be a nézőknek sugárzott televíziós csatornákat, célszerű lehet közös fellépésük (a versenyjogi szabályok betartásával).

Külföldi példák és a GVH elemzése is alátámasztja, hogy egy minél szélesebb körű közös beszerzési stratégia kialakításával a kis méretű műsorterjesztők is kedvezőbb feltételekkel és alacsonyabb árakon szerződhetnek a médiaszolgáltatókkal, emellett a fogyasztók számára is egységes minőséget biztosíthatnak.

A műsorterjesztők közötti verseny szempontjából fontos, hogy a fogyasztók kedvezőbb ajánlat esetén könnyedén tudjanak szolgáltatót váltani. A vizsgálat alapján azonban a hazai lakosság kifejezetten nehezen vált TV-szolgáltatót. Ennek orvoslására a Versenyhivatal a folyamat további könnyítését javasolja annak érdekében, hogy az előfizetők ne tekintsenek erre idő- és energiaigényes lépésként, így könnyebben rászánják magukat.