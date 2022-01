Síelés gyerekekkel: hogyan lehetséges idén Ausztriában?

December második felére az osztrák tartományok megadták az engedélyt a szálláshelyek megnyitására, így a külföldiek számára is megnyílt a lehetőség a síelésre. De milyen szabályokra készüljön az, aki gyerekkel indulna síelni?

A szülőknek harmadik oltás vagy teszt

Bár Ausztriában a szolgáltatások – mint a szállás és a síliftek – igénybevételéhez a 2G-szabály szerint uniós oltási vagy gyógyultsági igazolást kell felmutatni, az omikron variáns terjedése miatt a beutazás feltételei szigorúbbak lettek. A határon a 2G+ szabály él, itt még két nyugati oltás sem elegendő: 3. oltásra, vagy egy PCR-tesztre is szükség van. A keleti vakcinával oltottak számára külön szabályok biztosítanak megoldást.

12 éves kor a választóvonal

A gyerekek kora alapján más-más szabályokra kell figyelnie a szülőknek. A legegyszerűbb helyzetben a kisgyerekes családok vannak, ugyanis a 12 éves kor alattiak mentesülnek az oltási és tesztkötelezettség alól (Bécset kivéve, ahol 6 éves kortól tesztelni kell). 12-15 éves kor között már nehezebb a helyzet: nekik az ún. Holiday Ninja Pass-ra van szükségük, aminek lényege, hogy az utazás alatt folyamatosan érvényes negatív PCR- (vagy kivételes esetben antigén) teszteredménnyel kell rendelkezniük. Ez egy egyhetes síelés esetében legalább 3 tesztet jelent, az utazás tervezésénél tehát ajánlott ezzel előre számolni.

15 éves kortól a felnőttekre vonatkozó szabályok érvényesek, azaz a 2G, belépésnél pedig a 2G+.

A szabályok elsőre talán bonyolultnak tűnhetnek, de odafigyeléssel és megfelelő felkészüléssel egyáltalán nem lehetetlen a családi síelés Ausztriában.

Téli gyerekprogramok

Hogy mit érdemes csinálni a gyerekekkel Ausztriában, arra már sokkal egyszerűbb válaszolni. Az Alpok bővelkedik a nekik való programokban: a magyarok által kedvelt lachtali síterepen például külön birodalomban tudják elfoglalni magukat szlalom-, bucka- és bobpályán, amíg a felnőttek síelnek. Ehhez hasonló a Hopsi téli gyerekbirodalom Schladmingban, de itt a Funslope élmény-sípályát a nagyobbak is élvezhetik. A síelésen kívül pedig szánkópályák, lovasszánok, kirándulások várják a családokat a havas hegyekben, nem is szólva a hangulatos hüttékről és osztrák kisvárosokról.

Számít a családok érkezésére ebben a két sírégióban a SissiPark apartmanszállás is. Az akár 8-10 fő, vagyis nagyobb családok befogadására is alkalmas, privát szaunával felszerelt pályaszállás apartmanjaiban számos gyerekbarát szolgáltatás érhető el, Lachtalban pedig saját éttermével a vendégek ellátását is biztosítja.

(x)