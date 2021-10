Szomorú igazság derült ki az őszi óraátállításról: erre senki nem számított 2021-ben

Hiába a mindent elsöprő népakarat, továbbra sem fog pont kerülni a mindenki által gyűlölt óraátállítás ügyében. A helyzet koránt sem ideális, főleg nem az emberi egészségre nézve, arról nem is beszélve, hogy egyeseknek 2 hétig is tarthat az átállási procedúra, ami cseppet sem mentes kártékony hatásoktól.

Ma október 30-a van, alig néhány óra múlva viszont már 31-re vált a dátumszámláló. Ez pedig a mindenki által gyűlölt óraátállítást is magával hozza. Mint ismeretes, a 2018-as EU-s népszavazáson a magyar lakosság a 4. legmagasabb arányban, 90 százalékos elutasítottsággal szavazta meg, hogy egyszer és mindenkorra tüntessék el az óraátállítás intézményét.

Sokáig úgy is tűnt, hogy a döntéshozók ezt meg is teszik, de mint arra számítani lehetett, semmi sem megy olyan gördülékenyen. Kiderült ugyanis, hogy az Európai Unió államainak nem sikerült megegyezniük, hogy a téli vagy a nyári időszámítást válasszák. Már pedig a közös piacok érdeke egyértelműen azt kívánja, hogy ebben ne legyen eltérés az államok között.

A határidő most október 31-e, de addig biztosan nem fog semmisem történni. Éppen ezért szinte biztosan kijelenthető, hogy Magyarországon nem ez lesz az utolsó óraátállítás. Ezt persze valószínűleg sokan mégsem bánják annyira.

Nagy az ellentét

Az egy dolog, hogy magát az óraátállítást szinte mindenki gyűlöli, abban azonban már az emberek sem értenek egyet, hogy ha véglegesen választhatnának, akkor melyiket választanák. A felmérések nagyjából azt mutatják, hogy a magyarok kétharmad-egyharmad arányban inkább a nyári időzónát választanák, mégpedig azért, hogy nyáron tovább legyen világos.

A Pénzcentrumon mi is többször megkérdeztük olvasóinkat a kérdésről. A válaszok akkor is az előbbiekben leírtakat tükrözték: a válaszadók 61 százaléka az eltörlés és a nyári, míg a válaszadók 31 százaléka az eltörlés, és a téli időszámítás mellett voksolt.

Jól látni tehát, hogyha mondjuk az EU tagállamai is hasonló arányban vélekednek a kérdésben, akkor egyértelmű, miért nem született még döntés. Márpedig a tagállamok ezt a látszólag egyszerűnek tűnő kérdést sem képesek kezelni. Problémát jelent ez Észak-Európában, de Nyugat-Európában is.

Magyarországon ugyanakkor egyértelmű a helyzet, a kormány már októberben jelezte, készek eltörölni az óraátállítást, de csak akkor, ha arról egységes álláspont születik az EU-ban. Gulyás Gergely pedig egy korábbi kormányinfón azt is elmondta, hogy a kormány a nyári időszámítás bevezetését tartaná jobb döntésnek.

De akkor mi a baj?

Igazából csak baj van: ugyanis a tudomány és a szakemberek szinte egyöntetűen a téli időszámítás mellett döntenének, főleg biológiai, természetességi okokat emlegetve, amiket nehéz megkérdőjelezni. Az emberek bioritmusa ugyanis közelebb áll az alapból is eredendő téli időszámításhoz, ezt több szakmai szervezetet is többször megerősítette. Néhány éve volt azonban egy sokat kiváltott OMSZ-os, Facebook-bejegyzéses vita is, amivel kapcsolatban most frissen megkerestük a meteorológusokat. Ők azt írták,

korábbi bejegyzésük elég nagy sajtóvisszhangot, illetve kommentáradatot váltott ki, amely csupán egy számunkra fontos gyakorlati kérdést boncolgatott. Hangsúlyozzuk, hogy az OMSZ ebben nem állásfoglalást tett, hanem csak leírtuk a véleményünket, hogy nekünk mik a legfontosabb szempontok (amit a kommentelők többsége nem értett meg).

Mint írják, Az időjárási modellek, amelyeket a külföldi adatszolgáltatóink futtatnak UTC (univerzális korrigált világidő) szerint érkeznek a szervereinkre. Ez a mostani időszámítás szerint azt jelenti, hogy pl: a 06 UTC-kor érkező friss adatot, helyi időben (UTC +2) 08:00, órakor tudja használni a kollégánk. Ez a téli időszámítás alkalmával már csak +1 órát jelent, tehát már 7:00 kor tudunk dolgozni a legfrissebb adatokból.

"Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogyha előbb beérkeznek a friss adatok, akkor több idő marad összevetni az előző modelleredményekkel, illetve "nyerünk egy kis időt", ugyanis a szolgáltatásainkat ugyan úgy meg kell csinálni adott időre. A 12 órás (éjjel-nappal) munkarendünk szempontjából természetesen ez részletkérdés, de jobb, ha minél előbb hozzájutunk a friss adatokhoz" – mondta el lapunknak az OMSZ.

Ezen felül a Magyar Alvás Szövetség is évről-évre hangsúlyozza, sokkal jobb lenne a téli időszámításra átállni. Egyfelől az emberi bioritmushoz az áll közelebb, másfelől pedig, ha nyári időszámítás kerülne végleges bevezetésre, akkor a téli hónapokban reggel nagyon későn kelne fel a nap. Ez pedig azt jelentené, hogy dolgozó és iskolába járó magyarok millióinak hónapokon keresztül úgy kellene felpörgetniük a testüket, a napjukat, hogy teljes sötétségben lennének. A szervezet szerint pedig ez sokkal károsabb, mint az, hogy délután egy órával később sötétedne.

De hogy is lenne ez valójában?

Kezdjük akkor a sokak által akart végleges nyári időszámítással. Ha ez kerülne bevezetésre, akkor novemberben nem igen látnánk reggel 08:00 előtt a napot, sőt decemberre ez odáig fajulna, hogy lennének olyan napok, nem is kevés, amikor 08:30 előtt nem kelne fel a nap. Igaz, ennek cserébe az lenne a hozadék, hogy a jellemzően 16:00-ás sötétedés kitolódna 17:00-ra. Értelemszerűen a tavaszi, nyári időpontok ebben az esetben nem változnának, mert akkor amúgy is a nyári lenne érvényben. Tehát kb. 05:00-ös napfelkelte, és 21:00-ás napnyugta.

Ha viszont a téli időszámítás honosodna meg egész évre, az azt hozná magával, hogy nyáron legtöbbször már 04:00 előtt felkelne a nap, igaz, azon az áron, hogy este nem 21:00 körül hanem 20:00 körül sötétedne. Ez az, amit a nyári időszámítás pártiak nagyon nem akarnak. A rekord, június végétől július elejéig tartó 20:46-os naplemente tehát örökre eltűnne, átadva a helyét a 19:46-osnak. Értelemszerűen az ősz végi, téli hónapok nem változnának a mostanihoz képest, tehát a nap 16:00 körül menne le, míg felkelni valamivel 07:00 után kelne fel.

Mit tudunk tehát eddig?

Valószínűleg évekig nem fog történni semmi az óraátállítással kapcsolatban, mert az EU tagállamok nem tudnak egymással megállapodni, sőt az EU következő soros elnökei (Franciaország, Csehország) sem fogják prioritásként kezelni a kérdést;

A politikacsinálók némelyike a nyárit akarja, némelyike a télit, nem jutnak dűlőre;

Az alvástudomány egyöntetűen a téli időszámítás mellett teszi le a voksát, ez ugyanis sokkal közelebb áll az ember természetes biológiai órájához, ráadásul a korán kelők biztosan nagyon örülnének annak, hogy nyáron már 04:00 előtt világos lenne;

Sokan (a Pénzcentrum szavazása szerint rengetegen) vannak azonban azok, akik inkább a nyári időszámításra szavaznának Magyarországon, mondván nyáron jó sokáig legyen világos, és mindezért cserébe benyelnék azt is, hogy 4-5 hónapon keresztül reggel hét előtt nem igen látnánk a nap fényét;

Sok tehát a bizonytalanság, de az legalább biztos, hogy holnap hajnalban újra óraátállítás lesz. Sokan időt utazhatnak vasárnap hajnalban, ha ébren kibírják, megint mások pedig mondogathatják megállás nélkül, "de jó, egy órával többet alhatunk!".