Új mellékállása van Demcsák Zsuzsának: ebből is bejön egy kis pénze

A tévézés mellett egy új mellékállásba kezdett Demcsák Zsuzsa. A népszerű tévés most elárulta, hogy beszédtechnikát tanít egyéneknek és cégeknek, valamint influenszereknek és youtubereknek is.

Demcsák Zsuzsa szombat este a Dancing with the Stars második évadában kezdi meg a táncot. Most egy interjúban a népszerű tévés úgy fogalmazott, most magánéletében és szakmai munkájában is megtalálta a helyes utat.

"Sok jó dolog történt velem, sűrű volt az elmúlt két év, de nagyon élvezem. A munkámban és a magánéletemben is szárnyalok, minden szuper. Az a fajta belső és külső átalakulás, amin a műsor óta keresztülmentem, alapjaiban változtatta meg az életem. Egy olyan úton járok, amit nagyon szeretek és ez az út Ázsiában kezdődött" - mondta Demcsák Zsuzsa, aki azt is elárulta, hogy milyen más munkái vannak a tévézés mellett:

A televíziózásban is több feladat várhat rám, de ezekről egyelőre nem beszélnék. A tévézés mellett tanítok beszédtechnikát egyéneknek és cégeknek, valamint influenszereknek és youtubereknek is. Sokan járnak hozzám. Ezt szeretném továbbfejleszteni és tanfolyam szintjén tanítani

- mesélte.