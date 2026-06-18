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Sport

Ez irtó ciki: percekre összekevert két csapatot a kommentátor a vébén, haza is küldték

Pénzcentrum
2026. június 18. 10:43

A török állami televízió, a TRT felfüggesztette kommentátorát, Murat Ekrem Çiment, miután az összetévesztette az iráni és az új-zélandi válogatottat a világbajnokságon. Az eset hatalmas felháborodást váltott ki a közösségi médiában - írta a Bild.

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A különös eset még pár napja, az Irán-Új-zéland csoportmeccsen történt a török köztévében. A közvetítés első négy percében a meccset közvetítő kommentátor végig abban a hitben beszélt, hogy a fehér mezes csapat Új-Zéland, a sötét felsőt viselő együttes pedig Irán - csakhogy a valóságban éppen fordítva volt. Çimen csak a negyedik perc végén javította ki a hibáját, amikor a kamerák hátulról mutatták az iráni csapatkapitányt, Taremit.

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A tévedésről készült négyperces felvétel futótűzként terjedt a közösségi oldalakon, és valóságos össztűz zúdult a török közszolgálati médiumra. A TRT nyilvános közleményben kért bocsánatot, egyúttal bejelentette, hogy belső vizsgálatot indít az ügyben, bár a kommentátor nevét a nyilatkozatban nem említették.

A csatorna állásfoglalása szerint a hiba elfogadhatatlan egy több mint harmincéves szakmai tapasztalattal rendelkező sportriportertől, és élesen ellentmond a TRT Spor évtizedes szakmai színvonalának, valamint minőségi elvárásainak. A szükséges fegyelmi és belső vizsgálati eljárásokat azonnal megindították.

A TRT közölte, hogy Çiment azonnal kivonták az Egyesült Államokban dolgozó közvetítőstábból, így a továbbiakban nem vesz részt a torna közvetítésében. A csatorna hangsúlyozta, hogy semmilyen olyan mulasztást nem tolerál, amely csorbítja a milliók által követett hazai és nemzetközi sportesemények közvetítési színvonalát.
Címlapkép: Getty Images
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