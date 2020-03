Tovább tombol a koronavírus: de az online kereskedelem egyre biztonságosabb

A koronavírusra miatt, egyre durvább előírásokat vezetnek be az online vállalkozások a kiszállításaik során. A bevezetett intézkedéseknek köszönhetően egyre biztonságosabb, és higiénikusabb a házhozszállítás hazánkban.

A koronavírus-járványra való tekintettel, a magyar kormány Operatív Törzsének intézkedéseivel összhangban, több online kereskedelemmel foglalgozó cég, olyan szigorú higiéniai és biztonsági intézkedéseket vezettek be logisztikai folyamataikban, amelyeknek köszönhetően a COVID-19 vírus terjedése alatt is képesek biztonságosan ellátni a lakosságot - derül ki az Ecommerce Hungary iparági szövetség tájékoztatásából.

A fent említett vállalatok koronavírussal kapcsolatban elrendelt legfontosabb intézkedései:

a raktárak dolgozói védőmaszkot és kesztyűt viselnek,

a logisztikai központokban érintés nélküli hőmérőkkel ellenőrzik a dolgozók testhőmérsékletét,

a futárokat kiképezték arra, hogy az esetleges fertőzést elkerülő módon adják át a rendeléseket,

napi több alkalommal takarítják a raktárakat, különös tekintettel a közösségi terekre



napi több alkalommal takarítják a szállításhoz használt járművek raktereit,

a raktárak munka-, és közösségi területein folyamatosan elérhető kézfertőtlenítő szer a munkatársak számára,

a csomagautomaták belsejét minden feltöltés előtt fertőtlenítik, ahogy a kezelőszerveiket (pl. érintőképernyő) is.

az online kereskedelem háttértevékenységét biztosító irodai alkalmazottak közül a legtöbben már otthonról dolgoznak

A jelenlegi vészhelyzetben az internetes vásárlás számít a legbiztonságosabbnak a lakosság számára, mert azok az állampolgárok, akik online rendelik meg szükségleteiket, a lehető legkevesebb emberrel, gyakorlatilag csak a futárral lépnek kapcsolatba ennek során

- mondta el Nagy Sándor, az Ecommerce Hungary elnöke. Míg az internetes fizetés használatával pedig a jelen helyzetben kockázatos készpénzhasználatot is nélkülözni lehet - tette hozzá Nagy Sándor.

Tagvállalataink az elmúlt két hétben több, mint 1 millió darab rendelést szolgáltak ki, a magyar háztartások százezreit látva el többek közt a koronavírus elleni védekezéshez szükséges tisztítószerekkel. Tagjaink beszerzői jelenleg azon dolgoznak, hogy a hiánycikknek számító antibakteriális folyékony szappanból, illetve a megfelelő védettséget nyújtó FFP3-as osztályú légzésvédő maszkokból is újabb készleteket hozzanak be Magyarországra.

Annak érdekében, hogy a koronavírus-fertőzés egyre súlyosabb szakaszaiban is zökkenőmentes és biztonságos maradhasson a hazai internetes kereskedelem, a fenti online kereskedők az Operatív Törzstől a jelenleg hatályos jogszabályok minimális módosítását kérik. Egyrészt azt, hogy a helyzetre való tekintettel április 13-án, húsvét hétfőn, illetve hétvégi napokon is folytathassák online kiszállítási tevékenységüket, a fizikai üzletet is működtető online kereskedők számára pedig naponta 15 óra után is legyen lehetséges az interneten megrendelt és előzetesen ki is fizetett termékek átvétele.

