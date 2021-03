Orbán Viktor: este 10-ig kitolják a kijárási korlátozást, jöhet a létszámkorlát a boltokban

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban ma reggel elmondta, hogy nem az a kérdés, mikor érjük el a járványcsúcsot, hanem hogy "milyen gyorsan kezdünk el jönni onnan lefele". Úgy értékelte, "ez most egy nagyon nehéz időszak", azt viszont a szakemberek se tudják megmondani, mikor jöhet, mennyi ideig tarthat a plató, mikor kezdhetnek javulni a járványadatok. A miniszterelnök ismertette: 275 fő hunyt el, 11823 beteg van kórházban és 1480-an lélegeztetőgépen.

Orbán Viktor beszélt arról, hogy van még elég ágy és lélegeztető gép, illetve "élő erőkből is vannak tartalékaink, de ezek nem végtelenek". Eddig 500 önkéntes jelentkezett, és szükség esetén hozzá lehet nyúlni az Ausztriába ingázókhoz, mint végső tartalék. A miniszterelnök szerint erre nem lesz szükség.

A miniszterelnök szerint "ez most egy nagyon nehéz időszak", a harmadik hullám tombol, és nem vagyunk a csúcson. A fiatalokat arra kérte, hogy "nemcsak a szüleik és nagyszüleik miatt, persze azért is, de most maguk miatt is figyeljenek a korlátozások betartása".

Az oltással kapcsolatban elmondta, hogy más országokhoz képest jól állunk, halad az oltási terv. Ezzel kapcsolatban megjegyezte:

Bennem nincsen kérdés afelől, hogy Magyarországon szabad nyár lesz.

A nyitással kapcsolatban leszögezte: amíg ilyen magasan van a fertőzésszám, semmiféle nyitás nem engedhető meg. A boltok esetében változnak a szabályozások: "át fogunk térni egy négyzetméteralapú működésre, 10 négyzetméteren egy vásárló lehet. Ezt nehéz lesz ellenőrizni, sorok lesznek a boltokban. Emiatt tovább kell nyitva lenni, ezért azt gondoljuk, hogy

a kijárási korlátozást este 8-ról 10 órára tolhatjuk ki, az üzletek nyitvatartását pedig hétről kilenc órára hosszabbíthatjuk meg.

A fodrászok és a szépségipar esetében "nagy harc" volt az operatív törzs ülésén, de a szakemberek szerint a jelenlegi helyzetben nem lehet kinyitni őket.