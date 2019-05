Neked is vannak kedvenceid? Pedig csak úgy viszik a pénzt

Egy házikedvenc tartása nem csak rengeteg örömmel, hanem felelősséggel is jár, illetve jelentős kiadást is jelenhet éves szinten. A macska etetése, almolása, szórakoztatása, gyógyítása, és utaztatása együtt már akkor is nagy költséget jelentenek, ha nem számolunk a bútorok amortizációjával, összetört, tönkretett tárgyakkal, váratlan állatorvosi költségekkel.

Etetés: a nedves és száraz tápok, jutifalatok

A macskák számára, csakúgy mint legtöbb háziállatnak, a legjobb, ha változatos az étrendjük. A legtöbb gazdi száraz és nedves tápot egyaránt ad kedvencének, és sokan kedveskednek időnként prémium eledelekkel kedvenceiknek. Egyes cicáknak jut a konyhai maradékokból is.

Az, hogy mennyit eszik egy macska, sok mindentől függ: milyen az étvágya, hány kilós, milyen nemű. Az állat ízlése is meghatározza, száraz vagy nedves eledelből eszik-e többet. Viszont egy átlagos étvágyú macskáról elmondható, hogy 1 kg száraztáp elég neki egy hónapra, ha mellette nedves tápot is eszik. Természetesen itt is függ a minőségtől az elfogyasztott mennyiség: általános tapasztalat, hogy a prémium tápokból kevesebbet eszik a macska, cserébe azok drágábbak. Mindenki másfajta tápra esküszik: valaki a sajátmárkás tápokat tartja ár-érték arányban a legjobbnak, mások a drágább, márkás eledelekkel etetik a kedvencüket. Vannak objektív tesztek, de általános szabály.

Szupermarketek és drogériák saját márkás termékeit is 1200-1300 forintos kilós áron kapjuk meg, a szakáruházi termékeknek 2100-400 forint kilója. Ha a cicánknak valamilyen anyagcsere-problémája, vagy allergiája van, akkor az etetését ez meg tudja drágítani.

Éves szinten így 20-30 ezer forintot költünk el száraztápra.

A nedves eledelek közül van, aki alutasakossal, és van, aki konzerves kiszerelésű táppal eteti kedvencét. Egy átlagos macska a 100 grammos alutasakosból 2 megeszik naponta a száraztáp mellett. A tasakos macskatáp darabja 90-150 forint, tehát 65-110 ezer forintba kerül éves szinten.

A legtöbb gazdi csak néha vesz drágább, prémium terméket a cicájának, mondjuk gourmet lazacos eledelt, melyből 100 gramm 250 forint is lehet. Ha a cica ezt enné egész évben, akkor 180 ezer forint lenne a kiadásunk. Egy igazán jó cica még napi 1 prémium jutalomfalatot is megérdemel: ennek darabja nagyjából 75 forint, tehát egy évben körül belül 27 ezer forint lenne minden nap megjutalmazni a kedvencünket.

A konzerv eledelt (400 gramm körüli kiszereléssel) a legtöbb száraztápon is élő macska nem tudja egy nap alatt befalni. Egy konzerv inkább 2 napig tart ki, és a sajátmárkás termékek olcsóbbak is, mint az alutasakos kiszerelés. Az áruk 150-250 forint között mozog. Így egy évben a nedves táp 27-45 forint közötti kiadást jelent.

A cicánk etetésére tehát, ha csak száraz és nedves eledelt adunk neki, és semmi flancolást nem engedünk macskánknak, akkor is 47-75 ezer forint a kiadásunk. Ha az alutasakos eledelt szereti a kedvencünk, évi 70-140 ezer forintba kerül az etetése.

Macskaalom: tiszta udvar, rendes ház

Sok gazdi nem szán túl nagy összeget a macskaalomra, ám ezen a piacon is vannak jobb és rosszabb minőségű és prémium termékek is. Egy hónapban egy átlagos macska 10 kg almot használ el. Ha megelégszünk a saját márkás, nagy kiszerelésű, de nem a legrosszabb minőségű termékkel 700-800 forintból fedezhetjük kedvencünk almolását.

Ez éves szinten 8400-9600 forint.

Ha viszont levendulaillatú, hiper-szuper almot használunk, akkor ennek a duplája, vagy triplája is lehet, amit alomra költünk.

Egészség: oltások, cseppek, vitaminok, biztosítás

Attól függetlenül, hogy benti vagy kinti, illetve kijárhat-e a kedvencünk, vannak olyan oltások, amelyeket mindenképpen meg kell kapnia. Ezen túl az élősködőkkel szemben is meg kell védenünk kedvencünket, és a bolhacseppek, féregtelenítő szerek sem ingyen vannak. Egyes gazdik eleve vitaminos tápot vesznek kedvencüknek, mások pedig külön vásárolják az étrendkiegészítőt macskájuknak.

Javasolt oltások kinti, vagy kijáró macskáknak évente: leukózis és kombinált oltás, veszettség elleni oltás, FIP vakcina (fertőző hashártyagyulladás ellen). A lakásban egyedüli kedvencként élő macskáknak elég csak a kombinált és a veszettség elleni oltás.

A kombinált oltás és a veszettség együtt 10-11 ezer forint körül van, természetesen ez állatorvostól függ. A leukózis elleni oltás szinten ennyibe kerül, és ha még a biztonság kedvéért Lyme-kór ellen is beoltatnánk a kullancstámadásnak kitett macskát, az újabb 10 ezer forint.

A bolhacseppek éves költsége nagyjából 2500-5000 forint, a féreghajtó tabletta pedig 500-1500 forint lehet. A macskamultivitaminból 50 szem 500-600 forint.

Kedvencünk egészsége tehát 22-38 ezer forint is lehet, és akkor még nem beszéltünk az állatorvosi vizsgálat esetleges költségeiről, ahol már csak maga a vizsgálat 5-10 ezer forint. Ha pedig műtétre kerül a sor, egy bélelzáródás, gyomorcsavarodás, rekeszsérv műtét 100-150 ezer forintba is kerülhet. Így jobb, ha tartalékol a váratlan kiadásokra az, aki macskát tart.

Kevesen tudják, hogy létezik házikedvenc-biztosítás. Az általunk megkérdezett biztosítók közül egyedül az Aegonnál van lehetőség önálló biztosítást kötni a kisállatokra, a biztosítónak egyébként jelenleg 1 163 ilyen szerződése van. Emellett a lakásbiztosításokon beül további 7 660 darabot tartanak számon, ezek kiegészítő biztosításként köthetők.

Hozzánk leggyakrabban valamilyen baleset okán, krónikus vagy heveny megbetegedéssel, illetve allergiás tünetekkel érkeznek a kis kedvencek. Ezekkel kapcsolatban állítjuk ki egyébként a legtöbb, biztosítónak szánt igazolást is

- mondta el megkeresésünkre az Állatorvosi Rendelő a Sánta Kutyához.

Szórakozás: macskajátékok, kaparófák

Főként a lakásban tartott macskák igénylik a játékokat, hogy le tudják kötni magukat - illetve hogy ne a bútorainkat amortizálják. Éves szinten 2-3 játékot ha veszünk a cicának, a párszáz forintos műegerektől, a bojtos botokon át, a legegyszerűbb kaparófáig - akkor is éves szinten 1000-5000 forintot elköltünk a macskánk szórakozására. Még akkor is, ha jól elvan egy kartondobozzal, és tollaslabdával is.

Utazás: útlevél, szállítás, szállás, cicahotel, chip

Az utazás mindig komplikált ügy a macskásoknak, hiszen nem hagyhatják napokig otthon kedvencüket, amíg ők a Balatonon fürdőznek - már csak a felelősségérzet miatt sem. Azonban akárhogyan is döntenek a kedvenccel kapcsolatban: utaztatják, vagy marad otthon, mindenképpen lesz költsége.

Először is érdemes a cicát chippel ellátni, hátha kiszökik, amíg más vigyáz rá, vagy nyaralás alatt elkószál. Ez 8-9 ezer forint nagyjából az állatorvosnál. Aztán ha szállítani szeretnénk a cicát, szükségünk lesz egy hordozóra, mert például vonatra csak abban vihetjük fel az állatot. Macska után nem kell plusz jegyet fizetnünk, ahogy a buszon sem. Bizonyos légitársaságoknál a gépek fedélzetére 5 kg-ig vihető fel macska vagy más élő állat speciális szállításra alkalmas táskában.

Tehát ha kövér macskánk van, akkor csak a repülőgép csomagterében lesz lehetősége utazni, és még különdíjat is fizethetünk. Ezt a lehetőséget a gazdák kétszer meggondolják. Ha nem fapados járattal utazunk, akkor a repülőjegy költsége eleve nagyobb lesz. Ráadásul, utazáshoz érdemes macskaútlevelet csináltatni, amelynek költsége nagyjából 12 ezer forint.

Amennyiben az utazást megoldottuk, gondolnunk a szállásra is: a házikedvenc-barát szállások magasabb árkategóriába esnek, csakúgy, mint a macskabarát albérletek.

Ha a sok kényelmetlenség és 20-30 százalékkal magasabb költségeink miatt úgy döntünk, a nyaralás idejére otthon hagyjuk kedvencünket, akkor befizethetjük egy cicahotelbe, ahol gondoskodnak róla, amíg a gazdi távol van. Amennyiben az elhelyezésért fizetnünk kell, az átlagosan 10-12, egyes esetekben akár 15 százalékkal is megemelheti a nyaralásunk összköltségét.