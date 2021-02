Kertes házad van? Ezt ne felejtsd el intézni a fagyok előtt: különben nagy árat fizethetsz

Reméljük, már ősszel minden ingatlantulajdonos gondoskodott kerti csapja és vízmérője hideg elleni védelméről! - írja a Fővárosi Vízművek közelményében. Ha valaki eddig mégsem tette meg, akkor most már valóban az utolsó percekben jár. hogy a szükséges óvintézkedésekkel elkerülhesse a felesleges károkat. A következő napokban közeledő, tartósan fagypont alatti hideghullám előtt mindenképpen érdemes a kerti csapokat, illetve vízmérőket biztonságba helyezniük a ház- illetve telektulajdonosoknak. A vízmérők, csövek és egyéb szerelvények elfagyása váratlan kellemetlenségeket és súlyos kiadásokat okozhat a háztartásoknak.

Most van itt az ideje, hogy haladéktalanul ellenőrizzék a vízóra vagy a szabadban lévő csapok és vezetékek állapotát. A belső hálózat és a vízmérők fagy elleni védelme az ingatlan tulajdonosának feladata. Ha a rendkívüli hidegben szétfagy a kerti csap vagy vezeték, akkor az esetlegesen elfolyó víz díját is az ingatlantulajdonosnak kell viselnie, a mérő elfagyásakor pedig még a csere költsége is őt terheli.

Jó, ha tudjuk, hogy a hideg hatására eltört vezetéken keresztül egy óra alatt akár a szokásos napi fogyasztás többszörösét is kitevő víz folyhat el a szabadba. Ha pedig a vezeték nem törik el, a fagy miatt jégdugó keletkezik benne. Akár eltörik a cső, akár nem, a meghibásodás egyik legbiztosabb jele, hogy az ingatlanban lévő csapokból nem vagy csak alig folyik a víz. A vízóra meghibásodására, szétfagyására az óralapon szilánkokra tört üveg, az eldeformálódott számlálószerkezet, esetleg a vízaknában csöpögő víz utalhat.

Ha a Fővárosi Vízművek szolgáltatási területén elfagy a vízmérő, akkor haladéktalanul a társaság Vízvonalához kell fordulni a 06-1 247 7777- es számon. Kerti csap vagy vezeték fagyásakor, illetve törésekor pedig szakemberhez kell fordulni. A tavasz beköszöntéig tanácsos rendszeresen ellenőrizni, hogy nincs-e víz az aknában és hogy mindig helyén legyen az aknafedél, aminek az épségéről, hőszigeteléséről is érdemes gondoskodni. A Fővárosi Vízművek honlapján számos könnyen és olcsón kivitelezhető megoldást ajánlunk a fagy elleni védelemre, alkalmazásukhoz videóban is segítséget nyújtunk a www.vizmuvek.hu/fagyveszely oldalon.

Címlapkép: Getty Images