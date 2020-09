Itt támadnak leggyakrabban a bűzös rovarok: készül Magyarország poloskatérképe

Egy-két évtizede még szinte ismeretlenek voltak Magyarországon, mostanra azonban egyre több helyen jelennek meg az invazív címeres poloskák. Készülőben van az invazív címeres poloskák országos térképe, melyből megtudhatjuk, hogy hol terjedtek el és találhatók meg már nagyszámban ezek a bűzös rovarok.

Mostanra sokunk napi elfoglaltságává vált ősz elején a lakásunkba, irodánkba berepülő vagy bemászó címeres poloskákkal való hadakozás. A nem őshonos, inváziós fajok egyedeivel év közben is találkozhatunk, de többnyire inkább a szabadban. Ilyenkor, az időjárás hűvösebbé válásával azonban helyenként szinte elözönlik a lakásokat, házakat, hogy telelő rejtekhelyet keressenek maguknak. A legkisebb résen is bejutnak, gyakran csapatostul találkozhatunk velük a nyílászárók körül vagy a falakon.

Az invazív címeres poloskák azonban még nem mindenütt lakták be az országot. Van, ahol szinte inváziószerű a jelenlétük kora ősszel, más viszont alig találkozni velük. A Sokk a rovar Facebook oldal éppen ezért most kéthetes akcióval igyekszik felmérni, hogy hol, mennyi és milyen fajta invazív címeres poloska található az országban. Egy kérdőív kitöltésével bárki segíthet az országos poloskatérkép létrehozásában.

Az elterjedésüket megmutató felmérés adatai a kutatók, biológusok munkáját is segíthetik, hiszen a Magyarországon viszonylag újkeletű rovarfajok itteni életéről is kevés még az információ, tapasztalat. Egy ilyen térkép segíthet megérteni, miért és hol terjednek a leggyorsabban, milyen környezeti feltételek járulnak hozzá a leginkább az elszaporodásukhoz. A felmérés arra is választ keres, ki hogyan küzd meg a poloskaözönnel, mekkora gondot jelent ez számára.

A Sokk a rovar arra hívta fel a figyelmet, hogy a véletlen behurcolással és az életfeltételeik kedvezőbbé válásával egyre több nem őshonos rovarfaj jelenik meg és terjed el nálunk is. Az invazív címeres poloskák közül a legnagyobb számban a barnás színű ázsiai márványpoloskával, valamint a zöld színű, Kelet-Afrikából származó, hozzánk Dél-Európából érkező zöld vándorpoloskával találkozhatunk Magyarországon. Megjelent már az Észak-Amerikából behurcolt nyugati levéllábú poloska is, amely azonban még kevésbé elterjed, így a mostani felmérés segíthet megtudni, hol található meg már az országban.

Címlapkép: Getty Images