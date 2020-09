Indul az őszi patkányinvázió: ezeket a magyar városokat lepték el

Budapest egyre több kerületében bukkannak fel, ott vannak a zöldövezetek, óvodák, iskolák közelében, de a Deák Ferenc és a Jászai Mari tér környékén is rendszeresen farkasszemet lehet nézni velük. Azonban a probléma túlmutat a fővároson: Győrben szeptemberben rendkívüli patkányirtást rendeltek el, Miskolcon az egyes városrészek növekvő szeméthalmazait lepték el a rágcsálók, illetve egy Esztergom melletti településen, Tokodon, valamint Nagykőrösön is egyre többen panaszkodtak a túlszaporodásra. Pécs belvárosában pedig még a fán is patkányok lógnak.

Győrben a lakosság kérésére rendelt el patkányirtást a városháza. Ilyenkor speciális mérget juttatnak a csatornákba elhelyezett etetőtálakba, amit a patkányok - jobb esetben - megesznek. A Pannon-víz emellett rágcsálómentesítést tart 520 kilométeres csatornarendszerében. Tóth Tibor a Bprovarirtas.hu kártevőirtó tapasztalatai szerint a szaporulat nagyobb idén, mint egy átlagos évben - írja a Blikk.

A patkányok mindig is gondot okoztak, ezért a különböző városrészek központilag végeznek patkánymentesítést. Ez azért is nagyon fontos, mert a patkányok sok betegséget terjesztenek, tularémiát, murin tífuszt, de kárt tehetnek a csatornában, megrongálhatják az épületek szigetelését, beszennyezhetik az élelmiszereket. Az irtást általában mérgező csalétekkel végezzük, ezeket egy kulccsal zárható műanyag dobozban helyezzük ki, így gyermek és háziállat nem fér hozzá

- magyarázta a szakember, aki szerint többen házilag próbálják irtani a patkányt, de a kapható szerek sokszor hatástalannak bizonyulnak.

Októberben még több lehet

Területarányosan továbbra is a főváros belső kerületei a leginkább érintettek. Havonta 400-1200 körüli bejelentést kapunk, ezek 75 százaléka igazolt, azaz kollégáink találnak patkányok jelenlétére utaló nyomokat. Az április-május és október a legintenzívebb időszak

- mondta Reisinger Mátyás, aRNBH Konzorcium vezetője, amely Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából az irtási munkákat végzi.

Hogy védekezhetünk a patkányok ellen?

A szemetet mindig lezárt kukába, lehetőség szerint zárható zacskóban helyezzük ki

Szereljünk fel szúnyoghálót, hogy a rágcsálók az ablakon és ajtón keresztül ne tudjanak bemászni a lakásba

Rendszeresen ellenőrizzük a nyílászárókat, ügyeljünk a repedésekre, lyukakra, azokon ugyanis könnyedén bejuthat az otthonunkba

Tegyünk bejelentést! A fővárosban a lakossági bejelentéseket a www.rnbh.hu/panaszbejelento oldalon, illetve a patkanyirtasbudapest@gmail.com e-mail-címen lehet megtenni. Minden esetben adják meg a pontos címet, telefonos elérhetőséget.

