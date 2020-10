Hol érdemes manapság lakást venni? Már most látszik, hol fog vagyonokat érni az ingatlan

A lakásvásárlás a lakhatásunk biztosítása mellett egy rendkívül fontos befektetési döntés is egyben. Ennek meghozatalakor nem csak rövid- és középtávon, vagyis csupán néhány évet előre tekintve szükséges felmérni, miként alakulhat a megvásárolt ingatlanunk értéke, hanem jóval hosszabb időperiódust érdemes figyelembe venni. A lakás jövőbeli értéke szempontjából pedig az egyik legmeghatározóbb kérdés, hogy miként alakul az adott lokáció megítélése, fejlődése a vásárlást követő években.

Egy jó adottságokkal rendelkező, jelentős fejlődésnek helyet adó terület felértékelődhet egy adott városon, kerületen belül, ezzel plusz hozamhoz juttatva az ott található ingatlanok tulajdonosát. Erre jó példa a XIII. kerület egésze, amely a korábbi gyárnegyedből nőtte ki magát az egyik legfontosabb irodapiaci lokációvá, illetve a középosztály körében népszerű lakóövezetté. A klasszikus városrész-átalakulások közé tartozik a Középső-Ferencváros példája is.

A két helyszín jellemzője, hogy a fejlesztések nagy volumenének köszönhetően teljesen megváltozott az adott városrész reputációja mindössze néhány év leforgása alatt. Budapest egyik ilyen új, megújuló lokációjává válhat majd a Szabolcs utca környéke is, ahol a folyamat már elkezdődött, és a következő pár évben gyökeres átalakulásnak lehetnek majd szemtanúi a környék lakói a rengeteg fejlesztésnek köszönhetően − derül ki a LIVING és az Eltinga közös kutatásából.

Átalakulás és fényes jövő

Néhány évvel ezelőtt a Szabolcs utca hasonló hírnévnek örvendett, mint korábban a Szigony utca. A Lehel tér melletti Bulcsú utcától a Róbert Károly körútig tartó szakasza bár elhelyezkedésben nagyon közel esik a turistáktól hemzsegő belvároshoz, teljesen más érzetet nyújtott az ott élőknek. Az ingatlanfejlesztők azonban meglátták a lehetőséget a kerületrészben, és már a 2008-as válság előtt is új háztömbök épültek a környéken. A válság utáni felívelés, illetve a korábbi önkormányzati szanálási program eredményeként pedig jelenleg is jelentős fejlesztéseknek ad otthont a Szabolcs utca környéke. A terveket elnézve jelenleg sehol máshol nincs Budapesten ilyen mértékű rehabilitációs ingatlanfejlesztés, valamint hasonló léptékben egyszerre épülő új lakások. Nem véletlen, hogy a terület új nevet is kapott, ma már egyre gyakrabban hallani a Ferdinánd-negyed kifejezést, amikor erről a lokációról beszélnek.

Az elmúlt években már több épületet is átadtak, a Budapesti Lakáspiaci Riport adatai szerint pedig jelenleg több mint 600 lakás áll fejlesztés alatt a környéken. A legnagyobb beruházás a Park West, ahol már az első ütemben is közel 230 lakás épül, a projekt további ütemeiben pedig további 620 lakás készül majd el. Mint látható, a beruházások nem érnek véget a mostani projektekkel, hiszen az előbb említett számmal együtt, a már elindult fejlesztéseken kívül több mint 1500 lakásra adtak már ki építési engedélyt: ezek a beruházások a következő években még inkább átformálják majd a terület arculatát.

Milyen előnyökkel járhat az átalakulás elején vásárolni?

A jelentős volumenben megvalósuló lakásfejlesztések nagy hatással lehetnek egy adott terület relatív értékére, ezt pedig a számok is igazolják. A TAKARÉK Index korábbi elemzése alapján például a tömeges lakásfejlesztések pozitív hatása a környék felértékelődésére a XIII. kerületben egyértelműen igazolható, és hasonló hatást figyeltek meg a IX. kerületben is. A Corvin-negyedben a 2000 és 2006 közötti időszakhoz képest 2014 és 2017 között több mint 90 százalékkal emelkedett az ingatlanok négyzetméterének ára, míg Budapesten máshol ugyanezen időszakban 51 százalékos volt csupán az emelkedés. De a jelentős felértékelődés az új lakások árváltozásában is tetten érhető volt. A megújuló lakóövezetben a piacihoz képest lényegesen magasabb áremelkedés következtében a közel piaci átlagos, vagy annál egy kicsivel magasabb fajlagos árszint néhány év alatt jelentősen túlszárnyalta a piaci átlagos négyzetméterárakat.

A Ferdinánd-negyednek hasonló remek esélyei vannak: a területnek kiválóak az adottságai az elhelyezkedést illetően, mert közel fekszik mind a belvároshoz, mind az irodapiaci övezethez. A bemutatott városrész-átalakulás példája azt mutatja, hogy a beruházáslánc indulása elején vásárlók jártak a legjobban, kihasználva a felértékelődés jelentette előnyt, és vélhetően ez lehet majd a helyzet a Szabolcs utca rehabilitációja kapcsán is. Ennek értelmében ez lehet majd Budapest egyik olyan helyszíne, amely a befektetési szempontokat mérlegelő vásárlók számára optimális választás lehet a jelenlegi piaci környezetben is.

Címlapkép: Getty Images